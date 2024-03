Sergio Alvídrez / El Diario Sergio Alvídrez / El Diario

Chihuahua, Chih.- Los paseos turísticos dentro de esta ciudad son cada vez son más habituales, donde los visitantes buscan experiencias cada vez más auténticas. En esta temporada próxima de vacaciones de Semana Santa, el Voshido tours es una buena opción para que los vacacionistas se dejen llevar por la emoción y enamorarse de todo lo que ofrece Chihuahua en su cultura, historia, arquitectura, gastronomía y alegría de su gente.

Inicia su aventura

Laura Lozoya inició este proyecto denominado ‘Voshido Tours’, con el propósito de ofrecer a los visitantes y al público general paseos en el centro histórico de esta ciudad, con el fin de brindar paseos auténticos, mostrando la diversidad cultural que existe en Chihuahua.

“Me encontraba en un momento de crisis amorosa y decidí tomar un viaje para escapar de la realidad, me dirigí a Cancún, pero al analizar mi destino, pensé en mi perrita y me pregunté que voy a hacer con ella y decidí hacer un viaje en el que fuéramos mi perrita y yo a gusto, compré el vocho, lo arreglé y me aventuré”

“Luego de terminar mi aventura, pensé en vender el carro y regresarme a Chihuahua. Y mi plan era seguir con la aventura rumbo a Sudamérica. Y al estar en Cancún, pensé tengo que vivir de algo, y aunque soy abogada, no me iba a poner a trabajar en eso en Cancún. Dije, pues, a ver que sale algo turístico, pero uno hace planes y no siempre resultan. Cuando estaba en Puebla, en donde también tenía algunos planes, llegó la pandemia y se cerró todo. Ahí fue donde tuve que decidir si regresarme o seguir, así que me regrese a Chihuahua. Este viaje que hice me sirvió mucho en lo personal, fue trascendental”, indicó.

Laura vivió una gran aventura, pero al regresar a su tierra natal se cuestionó ¿por qué no hago aquí todo lo que pensaba hacer allá?, Fue cuando comenzó una nueva aventura ofreciendo tours en esta ciudad.

“Lo primero que se me ocurrió fue hacer mediante experiencias airbnb, vi los requisitos y lo subí a airbnb y me fue muy bien durante un año. Luego se me ocurrió abrir esta experiencia del tour al público en general. El viaje que hice me permitió ver muchas cosas y, entre ellas, que me dio la facilidad de relacionarme con las personas. Me di cuenta de que México es muy único y parte de lo que lo hace único es su gente. En particular, Chihuahua vi su belleza. Comencé a investigar de lo turístico, y, armé un tour”

“Fuera de lo laboral, esto lo hago por aprender y conocer a las personas que se suben al Voshido. Todas las personas que han subido me cuentan sus historias y son muy padres. Esto me hace sentir muy satisfecha y me gusta mucho”, aseveró.

Tours con historias y leyendas de Chihuahua

Con el fin de llevar a cabo estos tours, Laura tuvo que realizar una ardua investigación y profundizar en la historia y leyendas de Chihuahua.

“Tuve que aprender, incluso me he topado con historias o leyendas que ni siquiera yo conocía, ha sido muy interesante ver toda la historia que existe no solo de nuestra ciudad, sino de todo el estado grande y todo eso lo comparto”, comentó.

Voshido brinda a todo el público que desee disfrutar de un tour excepcional e inolvidable.

Laura ofrece tres tours a través de su Voshido: “Express”, “Estándar” y “Full”.

El paquete “Express” incluye: una hora de recorrido, diez lugares a visitar, historias y leyendas de los lugares. El paquete “Estándar” incluye: 1 hora, 15 min de recorrido, doce sitios a visitar, historias y leyendas de los sitios, degustación bebida tradicional, visita al museo o sitio a elegir (del recorrido) y el paquete “Full” incluye: 1 hora 30 min de recorrido catorce sitios a visitar, historias y leyendas de los sitios, degustación bebida tradicional, dos stops a museos o sitio a elegir (del recorrido) sujeto a disponibilidad de horario. Todos los tours son con previa reservación.

“Quiero invitar a la gente a que disfrutar de nuestro bonito estado y valorar la diversidad cultural en Chihuahua”, concluyó.

¡Atrévete a disfrutar y conocer Chihuahua, déjate llevar por la emoción arriba del Voshido!

