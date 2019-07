Vuelca por exceso de velocidad

Chihuahua.- Un aparatoso choque volcadura se registró en el norte de la ciudad, donde por fortuna no resultó ninguna persona lesionada.

Fue la altura del monumento del Árbol de la Vida entrando hacia la carretera que conduce a Ciudad Juárez, cuando el conductor de un vehículo Chevrolet, de la línea Malibú, circulaba a exceso velocidad por lo que derrapó y terminó por volcar en el camellón central.

Elementos de la Policía Vial se encargaron de realizar el croquis correspondiente, asimismo no fue necesario la presencia de paramédicos ya que no resultó ninguna persona lesionada.