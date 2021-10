Vuelve a Chihuahua cantante desaparecida en Quintana Roo

Tomada de redes

Chihuahua.- Pamela Acevedo Parra, cantante chihuahuense que estuvo con reporte de desaparición por varias semanas en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, compartió en redes sociales que ya estaba de vuelta en esta ciudad.

En su publicación, agradeció a quienes estuvieron al pendiente de su búsqueda y de su estado de salud, sobre todo el tiempo en que se reportó como desaparecida.

Acevedo Parra expresó que sería un tiempo el que requeriría para poder estar en buen estado de salud, tras su traslado a esta ciudad.

El mensaje que compartió en su cuenta de Facebook se comparte a continuación:

Oigan, estoy impactada porque no sabía que tanta gente me quiere ayudar, algunos me han dado su cariño y otros quieren hacerlo económicamente.

Siempre me ha dado pena aceptar ayuda no sé por qué, es un issue de orgullo tal vez, me hace sentir que no puedo sola.... He estado pensando y pues no podemos solos, y creo que Dios me trata de decir una y otra vez que de eso se trata. "Solidaridad".

Por mi parte quiero compartir a detalle lo que me pasó, aunque piensen que digo cosas sin sentido como leí por ahí, eso requiere tiempo y quiero escribirlo tooodo para no olvidarlo nunca. Me he dado cuenta que muchas personas han pasado por eso y nadie lo dice.

Ahorita mi cuerpo no corresponde con mi mente, estoy débil físicamente pero me siento más fuerte que nunca y con muchas respuestas sobre la existencia del ser humano. Agradezco cada gota de agua que tomo, cada alimento, cada minuto que me brindan, etc.

Yo soy de todos ustedes y a la vez no soy de nadie. Siempre espero que Dios les hable a través de lo que digo y vivo, y viceversa, Dios me habla a través de lo que me dicen. Nunca dejo de buscar experiencias nuevas, así que vamos a COMPARTIR! No a estar de acuerdo.

Los amo de verdad, me vuela la cabeza de saber de tanta gente que estuvo al pendiente, mi número de cuenta es 4152313840846617 BBVA para los que se han ofrecido a ayudarme económicamente. Y pues Dios me ha dado más tiempo para estar con ustedes, vamos a vivir.