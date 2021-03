Vuelve frontera a ser de las más violentas

Ciudad de México-- Ciudad Juárez y Tijuana son las dos principales ciudades con la mayor tasa de homicidios en el país, con un nivel de violencia ‘impensable’ y que han visto empeorar cada vez más sus condiciones, señaló Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, quien agregó que se está gastando poco y mal en materia de seguridad y justicia.

Durante la presentación del estudio Gasto Público en Seguridad 2019-2021, Rivas señaló que se requiere retomar la relevancia de los gobiernos estatales y municipales, toda vez que dijo que la seguridad se construye desde lo local y bajo una eficiente coordinación entre niveles de gobierno, a fin de recuperarla a partir de un ejercicio responsable del gasto.

"México sigue viviendo un problema de incidencia delictiva, de violencia, de inseguridad, no hemos logrado avanzar, el desarrollo y la implementación de políticas públicas no tienen un seguimiento lógico, carecen de una coherencia y no hay un cambio sustancial en materia de definición del gasto ni de las estrategias", dijo Francisco Rivas.

Explicó que en las últimas tres administraciones no ha habido un cambio de estrategia ni de gasto en materia de seguridad, incluso, detalló que se sigue privilegiando el enfoque reactivo y no el preventivo y en ese sentido, cada año han disminuido los recursos para la prevención del delito.

Rivas detalló que lo que gasta México es absolutamente insuficiente, sobre todo cuando se compara con los otros países de la OCDE; sin embargo, ninguno de estos países miembros “tiene la crisis de inseguridad y violencia de nuestro país y aun así se gasta menos de la mitad y en algunos casos, menos de la quinta parte”.

"Seguimos anclados con la estrategia que inició en 2006 con la mal llamada "Guerra contra el narco" y la estrategia nacional de seguridad pública del gobierno, lamentablemente no pasa la prueba de coherencia si dice privilegiar la prevención, pero olvida la prevención, si dice querer darle justicia a los ciudadanos, pero olvida el acceso a la justicia", expresó el director del Observatorio.

Consideró que la llamada austeridad ha debilitado la coordinación con las entidades federativas, razón por la cual los municipios han mostrado evidencia de que hay estados que han sido abandonados por el Gobierno federal, particularmente dijo, las entidades que tienen gobiernos de oposición.

"Nos preocupa que el gobierno siga presumiendo una disminución de los delitos en 2020 pese a que el homicidio sólo tuvo una disminución nacional del 0.4 por ciento en el número de víctimas que hubo entre 2019 y 2020, porque eso fue en un contexto de pandemia, en donde la mayor parte de las familias mexicanas se resguardaron en sus casas. Bajaron los delitos, pero no por estrategia, sino por una pandemia", agregó.

Manifestó su preocupación ante un año electoral que podría representar una complejidad debido a las campañas y la participación de la delincuencia organizada en dicho proceso, ejerciendo violencia con instituciones locales débiles, constituciones federales sin estrategia clara y en medio de una profunda crisis económica y el crecimiento de los delitos.

Señaló que el combate al crimen organizado sigue siendo el principal receptor de recursos con un ligero aumento este 2021, pero insistió en que la prevención queda de lado y el combate sigue siendo la prioridad; mientras tanto, en materia de justicia hay una distribución del gasto que no abona al combate al delito ni a mejores instituciones de justicia.

"En 3 sexenios hemos visto crecer la violencia, hay que recordar que los últimos 4 años han sido los más violentos de la historia, en particular los últimos 2 años han sido los más violentos y seguimos gastando lo mismo que gastábamos hace 2 sexenios, es absolutamente insuficiente, peor aún si lo quisiéramos comparar con países que tienen una problemática similar a la nuestra como es el caso de Colombia, que gasta 5 veces más de lo que gastamos nosotros en seguridad", concluyó Rivas.