Vuelve ‘modus operandi’ de hace 10 años: IP

Chihuahua.- El robo de vehículos de lujo por un comando armado revivió situaciones que no se tenían en Chihuahua desde el 2008 y 2009, producto de que no se ve la actuación de fuerzas federales, el rebaso de las estatales y de que los municipios hacen lo que pueden, señaló ayer el consejero nacional de Coparmex, Ignacio Manjarrez Ayub.

A la pregunta de si era necesario un cambio del fiscal en el estado, dijo que eso es una decisión del gobernador, aunque hizo la analogía de que en una empresa cuando el gerente general da instrucciones a uno de área y éste no cumple con ellas, siempre buscará quién sí lo haga.

Comentó que Chihuahua sí pudiera tener las herramientas y equipo para mejorar la seguridad y que quizá quizá que se den las instrucciones para eso y asegurar que se cumpla el Estado de Derecho.

Informó que de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnp) de octubre de 2016 a julio de 2019, se registraron siete mil 595 denuncias de robo a negocios y otras 12 mil 478 de automotores; asimismo, nueve mil 360 contra casahabitación.

Durante lo que va de la administración estatal también se han registrado poco más de cinco mil homicidios dolosos.

Manjarrez Ayub dijo que en Chihuahua no hay Guardia Nacional y si está trabajando, no se ve nada, es como si no estuviera.

Por lo que hace a las fuerzas estatales, consideró que están rebasadas e incluso, lamentablemente se han dado diversas bajas entre sus miembros.

El empresario dijo que no se ve que tengan estrategias efectivas ni la cantidad de personal que se requiere para poder atender la problemática de inseguridad.

Comentó que incluso en los cerca de seis municipios en los que sustituyó a la Policía Municipal, no se ha podido contener la ola de violencia, ya que siguen pasando diversos delitos.

Recordó que de acuerdo con cifras del Sesnp, de enero a julio del 2019, en el estado de Chihuahua se tiene mil 268 homicidios dolosos, mil 889 denuncias de robo a casas habitación, así como dos mil 629 de hurto vehículos y mil 308 de negocios.