Ya viene el Desafío del Peñón del Águila

Chihuahua.- La séptima edición de la carrera de ciclismo “Desafío del Peñón del Águila” se realizará este 26 de marzo en la comunidad rural de Colonia Soto en el municipio de Chihuahua, una de las principales atracciones de turismo deportivo en el año.

Con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio, así como del seccional, el Instituto Municipal de la Cultura Física y Deporte, aparte de los organizadores, este magno evento es uno de los más importantes para los ciclistas de montaña y de competencia, ya que suelen reunir más de tres mil asistentes y competidores.

Las rutas competitivas son de 45 y 65 kilómetros en rama varonil y femenil, a partir de 15 años y hasta categoría libre; costo de inscripción 600 pesos para ambas rutas y con la promoción por siete personas.

Para las modalidades de paseo de 15 kilómetros será de 150 pesos y es ideal para parejas, familias o gustosos del ciclismo.

Pueden inscribirse en diferentes puntos de la ciudad como Elite Scott Chihuahua en avenida Ortiz Mena No. 2411 colonia Quintas del Sol; Ciclo Norte en avenida Vallarta No. 4702, colonia Granjas; Rapid Bike Sucursal Chihuahua, Plaza Senda Reliz, en Teófilo Borunda No. 900; Rapid Bike Sucursal Cuauhtémoc, Plaza Golden, bulevar Jorge Castillo Cabrera No. 1600, local 5 y 6; Bicis Chiwas en Periférico de la Juventud No. 7701 local 4, así como en avenida Cristóbal Colón No. 14301 en Paseos de Chihuahua.

A principios de semana, se hizo el recorrido de prueba por la zona, donde muchos estuvieron satisfechos con el circuito preparado y están ansiosos porque llegue el día.

En próximos días, se realizará una rueda de prensa para conocer los pormenores del evento.