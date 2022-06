Un hombre, que simplemente se identificó como José, suele andar con varios perros callejeros y algunos gatos por la zona del Centro, donde los animales lo siguen fielmente para buscar algo de comida, compañía y se ha convertido en uno de los personajes de este sector.

Curiosamente, el adulto mayor no quiso ser fotografiado del rostro mientras curaba a un pequeño minino que había encontrado; lo limpiaba y le daba agua junto a otros cuatro canes que lo acompañaban sentados en forma pacífica.

“Yo soy como uno de ellos, así me ven. No soy su jefe ni amo. Somos una manada todos. Me entienden y yo los entiendo. Son mis amigos”, comentó el varón, quien no dio mucha información de su vida, más que decir que tiene mucho tiempo con sus animales y ha vivido así con ellos.

Dijo que en los albergues y refugios no permiten la entrada de mascotas, no puede pasar la noche, así que busca bajo los puentes o lugares donde puede estar con sus compañeros.

Todos los días salen a buscar comida y convivir entre ellos, incluso comentó que suele hablar con ellos y se entienden perfectamente aunque ellos no hablen español, ya que lo siguen y le hacen caso cuando les da indicaciones.

Manifestó que es una vida tranquila y es muy bonito tener a la que llamó su familia, por lo que así continuará mientras respire y tenga fuerzas para cuidarlos.