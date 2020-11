“No tengo nada que imputar a Peña”; Zebadúa acusa a gente incorruptible: Robles

Agencias

Ciudad de México.- Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, aseguró que, como testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República (FGR), no ratificará las acusaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), por presuntos actos de corrupción y cohecho.

En una llamada a Ciro Gómez Leyva, dada a conocer en Imagen Noticias, la exfuncionaria aseguró que, en su denuncia, Emilio Zebadúa, exoficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano cuando ella encabezó esas dependencias, “está acusando a gente incorruptible. Callarme sería avalar una gran injusticia”.

Robles se comunicó con Gómez Leyva desde el penal de Santa Martha, en la Ciudad de México.

Previamente, la defensa de la exsecretaria había asegurado que ésta aportaría elementos para demostrar que el excanciller Luis Videgaray ordenó canalizar recursos públicos a campañas electorales del PRI. Más tarde, en un mensaje en Twitter, Robles pareció desestimar los dichos, al afirmar que se han hecho declaraciones que no han sido acordadas con ella.

Robles: no tengo nada que imputar a Peña

La extitular de la Sedatu llamó a Imagen Noticias y pidió que se hiciera público que no acusará al expresidente ni al exsecretario de Gobernación.

A través de una llamada telefónica, la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, Rosario Robles, aseguró que en su decisión de ser testigo colaborador no imputará por delito alguno al expresidente Enrique Peña Nieto ni al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

La noche de ayer, Ciro Gómez Leyva, para Imagen Noticias, informó que por la mañana recibió una llamada de Rosario Robles, quien le autorizó que hiciera público que no ratificará las acusaciones en contra de Peña Nieto y Osorio Chong por presuntos actos de corrupción y cohecho hechas por Emilio Zebadúa.

“Esta mañana me llamó Rosario Robles y me autorizó para decir las siguientes frases: ‘No tengo nada que imputar o qué acusar al expresidente Enrique Peña Nieto ni al exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong’. ‘Hablaré porque veo en la denuncia de (Emilio) Zebadúa cómo está acusando a gente incorruptible. Callarme sería avalar una gran injusticia”, expuso Gómez Leyva al arranque del noticiero.

Gómez Leyva señaló que Robles se comunicó telefónicamente con él desde la cárcel de Santa Martha, en la Ciudad de México, donde se encuentra recluida, para establecer su postura ante las declaraciones de Emilio Zebadúa, exoficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano cuando ella encabezó esas dependencias.

Robles anunció a través de su abogado y más tarde a través de cuenta de Twitter, que se apegaría a la figura de testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República para hablar sobre los presuntos actos de corrupción y cohecho de que se acusan a Peña Nieto, Osorio Chong y Luis Videgaray, entre otros.

“He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”

Gómez Leyva difundió que Rosario Robles también estableció lo siguiente: “Pensé muy bien mi decisión de buscar ser testigo colaborador, esto no fue un acto de desesperación ni de improvisación”.

La exfuncionaria concluyó diciendo que: “Sé a lo que me estoy enfrentando y puedo imaginar cómo sería mi vida después de esto, pero no podía quedarme sola, pagando por cosas que no hice y viendo cómo, con mentiras, se destruye a gente inocente”, dio a conocer Gómez Leyva.

Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, estableció que será la exfuncionaria la que ratifique en el futuro cómo ha sido el proceso de abandono de parte de excompañeros del gabinete presidencial que ha vivido en los últimos meses.

“Es ella misma quien podrá decir en su momento quién la abandonó y de quién esperaba solidaridad, pero lo cierto es que ninguno de los nombres que acabas de mencionar tuvieron un acercamiento o ni siquiera una llamada de la que comunicar aquel ‘no te preocupes, Rosario’”, puntualizó el abogado en una llamada telefónica con Gómez Leyva.

Cabe destacar que el tuit de Robles pareció desestimar las declaraciones que realizó por la mañana su abogado Sergio Arturo Ramírez, en el sentido que se aportarían los elementos testimoniales para demostrar que fue Luis Videgaray en su papel de coordinador de la campaña política, más tarde como secretario de Hacienda y posteriormente de Relaciones Exteriores, quien giró instrucciones para canalizar recursos públicos a las campañas electorales de 2012, 2015 y la presidencial de 2018, cuyo abanderado del PRI fue José Antonio Meade, así como la del Estado de México, en 2017.

“Después de hablar con la maestra Rosario Robles se llegó a la determinación que vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la FGR, ahorita vamos a entrar a hacer el planteamiento con la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR para llegar a Luis Videgaray Caso”.

Por su parte, el PRI se deslindó ayer de “cualquier hecho ilícito que involucre a funcionarios públicos”; además, rechazó que sus campañas electorales en los años 2012, 2015 y 2018 hayan utilizado “recursos ilegales provenientes de alguna actividad ilícita” y expresó su disposición a colaborar con la FGR.