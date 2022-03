“Yo no recibo sobres amarillos”, dice Eugenio Derbez a AMLO

El actor Eugenio Derbez lamentó este viernes las descalificaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra los activistas, artistas y científicos que se han pronunciado en contra de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Derbez aseguró que no recibió ningún pago por la campaña contra el Tren Maya, obra prioritaria del presidente, y sólo está apoyando a un colectivo de ciudadanos.

“Me duele que descalifiquen, el león cree que todos son de su condición, yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso, yo me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México”, dijo el actor.

Derbez aclaró que no pertenece, ni apoya a ningún partido político, luego de que el presidente López Obrador lo acusó de ser parte de una “campaña conservadora”.

“Aclaró que nadie nos contrató, nadie nos pagó, no hay bandera política. Yo siempre lo he dicho, no soy de ningún partido, (…) yo soy de México”, dijo.

El actor aseguró que decidió apoyar la campaña tras “un grito de auxilio” de colectivos ambientalistas y ciudadanos preocupados por la obra.

Señaló que no está en contra de la construcción del Tren Maya, sólo del Tramo 5 porque afectaría un sistema de ríos subterráneos y cenotes, de los más largos del mundo.

“Lo único que pedimos es que se hagan los estudios ambientales necesarios y que se cumpla la ley”, pidió el actor.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay una campaña contra de su gobierno y su “proceso de transformación” la cual, acusó, recurre a figuras públicas como deportistas, artistas y comediantes.

Aunque no los mencionó por nombre, el mandatario hizo clara referencia a declaraciones recientes del futbolista Javier Hernández El Chicharito Hernández, la cantante Thalía y el comediante Eugenio Derbez.