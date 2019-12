“La Furia Negra”: policías estatales rebeldes enfrentan a los narcos en Tamaulipas

Son oficiales de Fuerza Tamaulipas, una parte de la policía estatal, y en el noreste del país, cerca de la frontera con Estados Unidos, se dedican a combatir a los grupos criminales que buscan controlar la zona y suelen grabarse a sí mismos cuando están fuertemente armados y cuando se enfrentan a sus “rivales” del narcotráfico: esta es “La Furia negra".

También son llamados “fabricantes de viudas” y, de acuerdo con medios locales, sus actuaciones a veces se encuentran en el margen de la ley. Sobre ellos se han escrito canciones locales que se han popularizado entre los habitantes de la entidad.

Uno de esos temas, un rap, los elogia y los llama “guerreros” que defienden Tamaulipas de los integrantes del narcotráfico. “Patrullando las calles de negro su vestimenta/ para ellos no hay cansancio pues siempre hay que andar alerta/ la Fuerza Tamaulipas cumpliendo su deber/ ejecutan la orden de aprehender al delincuente", se escucha.





Los elementos se muestran fuertemente armados en todo momento (Foto: [email protected])

“Los caídos en Reynosa puro guerrero leal/ hasta su último momento no dejaron de accionar”, agregan, en referencia a los enfrentamientos directos con las bandas delincuenciales, que también suelen grabar. Los videos después se difunden en redes sociales.

En uno de los videos más recientes, algunos integrantes de la “Furia negra” se encuentran a bordo de camionetas fuertemente armadas, con equipamiento relacionado con la Marina mexicana, mientras patrullan las calles y carreteras del estado en diferentes momentos del día.

Y es que Tamaulipas ha sido uno de los estados más afectados desde que en 2006 comenzó la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. La entidad ha sufrido las consecuencias de los enfrentamientos entre los diferentes cárteles que han intentado dominar una de las plazas más valiosas del continente y también aquellos cruces con las fuerzas del gobierno local y del Ejército, convirtiendo a la zona en una de las más peligrosas del país.

Tamaulipas ha sido uno de los estados más afectados por el narcotráfico en los últimos lustros (Foto: Cuartoscuro)

La plaza sigue siendo importante y, hoy en día, es el Cártel del Noreste, formado por los remanentes de los Zetas, el que se han consolidado como uno de los principales grupos criminales de la zona, al igual que el perenne Cártel del Golfo, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.

Sin embargo, los críticos de este tipo de policías y agentes rebeldes aseguran que sus tácticas sangrientas y confrontacionales son mucho más parecidas a las de los sicarios del narcotráfico que juran combatir.

Además, destaca que, mientras la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca ejecutar una estrategia con menos confrontación, la “Furia negra” ha desafiado directamente en varias ocasiones en los últimos meses contra integrantes del Cártel del Noreste y del Golfo.

De acuerdo con medios locales, el menor fue decapitado en un enfrentamiento con la "Furia negra" (Foto: Facebook)

En los últimos videos, publicados esta semana, las canciones de rap hacen referencia también a los elementos como “astutos” y “forjados con rudeza”, y añaden a integrantes de la Marina y paracaidistas que suelen trabajar en conjunto con las fuerzas especiales del estado.

“Combato al enemigo como lo he demostrado en Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Durango y Nuevo Laredo”, se escucha en otro video. “Siempre ando bien equipado y no me rajo para el combate”, dice el coro de una de las canciones que suelen escuchar mientras se graban.

La “Furia negra”, de acuerdo con medios locales, estuvo detrás de la decapitación de “Juanito Pistolas”, uno de los 11 integrantes de la “Tropa del Infierno” perteneciente al Cártel del Noreste (CDN), que fueron abatidos ayer por la Policía de Tamaulipas en Nuevo Laredo. El joven sicario tenía apenas 16 años de edad.





Fuente: www.infobae.com