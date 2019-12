“No te voy a dejar solo, aquí me quedaré contigo”: mujer no se separa de esposo enfermo en el IMSS

Monterrey.- Una historia de amor y apoyo incondicional se ha hecho viral en Internet.

Según revela el medio Agencia RN Noticias, una mujer de de 83 años no se ha separado de su esposo de 85, quien espera ser intervenido quirúrgicamente.

“No te voy a dejar solo, aquí me quedaré contigo”, le dijo la señora a su marido.

La mujer mayor, señalan, tiene más de 5 días esperando que su esposo sea atendido en la clínica del IMSS número 67, de Monterrey, Nuevo León, para que le sea amputada una de sus piernas.

December 17 at 6:04 PM ·





#Monterrey #Nuevo #Leon.

ESTE CASO SE ESTA VIVIENDO EN LA CLINICA 67 DEL IMSS

"NO TE VOY A DEJAR SOLO AQUI ME QUEDARE CONTIGO"

Son las palabras que le dice una mujer a su esposo quien tiene casi una semana esperando para entrar a Quirófano donde será amputado de una de sus piernas.

"La señora ya tiene más de 5 días en el mismo lugar , no se aparta de su esposo más que para ir al baño y para ir a comer , su esposo le dice con la voz quebrada que no lo deje y ella le responde con mucho amor que no lo dejara quie siempre se quedará a su lado" ...es el mensaje que nos envía una persona que estaba justo al lado de la señora.

También nos comenta que los doctores le dicen a la señora que se vaya a descansar que ellos cuidarán de el ,a lo que la señora responde que no se moverá del lugar hasta que su esposo salga de ahí...

También nos enteramos que los señores no tienen familia ,o al menos no son frecuentados por nadie más que por una vecina, el señor ocupara donadores de sangre en estos días,

Nosotros buscaremos a la hermosa pareja para ofrecerles nuestra ayuda

La señora tiene 83 años y su esposo 85.

Démosles un bonito regalo de Navidad.

“Ella no se aparta de su esposo más que para ir al baño y para ir a comer, su esposo le dice con la voz quebrada que no lo deje y ella le responde con mucho amor que no lo dejará, que siempre se quedará a su lado", declaró un persona cercana a la pareja al medio.

Aunque los doctores le han dicho que es mejor que se vaya a descansar y que ellos cuidarán del paciente, ella ha insistido en que no se irá del lugar hasta que su esposo salga de ahí.

Medios locales dicen que ambos no tienen familia y que están solos en esta vida, solo una vecina se ha visto que los visita.





Fuente: www.elimparcial.com