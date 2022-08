... Y 17 días después, Morena publica primeros resultados

Reforma

Ciudad de México.- Después de 17 días de su elección interna, la dirigencia nacional de Morena publicó los resultados de nueve de las 32 entidades.

Se confirma que los congresistas nacionales ganadores son, en su mayoría, Alcaldes o funcionarios públicos cercanos a los gobernadores o Presidentes Municipales, así como legisladores locales o federales o líderes del partido.

Estos morenistas se convertirán en consejeros estatales este sábado y domingo para elegir a sus dirigencias locales. Se trata de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tabasco.

De acuerdo con el calendario de la dirigencia nacional, este fin de semana también se nombrarán líderes en Aguascalientes, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán. Sin embargo, los resultados de estos estados aún no se hacen públicos.

Entre los 20 congresistas seleccionados en Baja California Sur, figuran Karina González, ex candidata a diputada federal; Erika Telechea, directora de Atención a Población Vulnerable del Gobierno estatal; Marlen García, directora de jóvenes del La Paz.

Así como el delegado de Morena en la entidad, Guillermo Guzmán; Adrián Chávez, oficial mayor del Congreso local; Óscar Martínez Burgos, secretario técnico de la Secretaría General del Gobierno; Daniel Druk, líder de la asociación "Que Siga la Democracia" y Humberto Arce, secretario del Ayuntamiento de Comondú.

Acapararon allegados al Alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs, pues aparece su hijo del mismo nombre, y el director de Salud, Adán Hale.

En Chihuahua, se afirma que de los 90 congresistas, el 60 por ciento son del equipo del superdelegado de programas sociales, Juan Carlos Loera y el resto del Alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez.

Entre los primeros lugares está la coordinadora de la Estrategia Institucional de la Secretaría del Bienestar, Mayra Chávez Jiménez; la diputada local Verónica Meléndez; ex diputado Ulises García; y el coordinador de diputados locales de Morena, Edin Cuauhtémoc Estrada.

Pérez, ex priista, también será congresista, y entre sus allegados están su director de Atención Ciudadana, Hugo Vallejo; Celia Caballero; Omar Holguin, ex panista y funcionario del Congreso local; y ex diputada del PRI, Manuela Armendáriz.

En Tabasco, la lista de 60 congresistas la encabeza el hermano del Presidente, Ramiro López Obrador, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y sus operadores políticos Mario Llergo, representante de Morena ante el INE; Carlos Íñiguez, secretario de Administración del Gobierno estatal; y Tey Mollinedo, delegado del partido en la entidad.

Otros son cercanos al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, como el senador Ovidio Peralta, y la diputada Lorena Méndez.

En Puebla, el mayor número de los 151 congresistas, que se convertirán en consejeros estatales, son del grupo del Gobernador Miguel Barbosa, como Alcaldes, funcionarios y diputados locales.

Hasta el momento, es la única entidad donde en un distrito habrá 11 congresistas, pues dos hombres registraron empate.

De los consejeros del grupo del coordinador de diputados, Ignacio Mier, está su hija Daniela, quien también es diputada.

En Sonora, muchos congresistas también están ligados con el Gobernador, Alfonso Durazo, como Kerelina Castro, Instituto Catastral de la entidad; el agente fiscal Alejandro González; y líder morenista, David Mendoza.

Lo mismo en Colima, pues la Gobernadora, Indira Vizcaíno, no sólo metió a morenistas cercanos, también a parientes, como su padre Arnoldo Vizcaíno. Entre los funcionarios locales están Dulce Huerta, María Bayardo y Jorge Padilla.

Otro equipo es de la Alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, y algunos de sus empleados.

En el caso de Sinaloa, la dirigencia nacional excluyó a 14 militantes del Partido Sinaloense, quienes fueron acusados por los morenistas de "acarrear a más gente" en la elección. En las listas también abundan funcionarios locales.

En Nayarit está la ex dirigente estatal de Morena, Zaira Iturbe; ex diputada Margarita Guerrero; y la esposa del Alcalde de Xalisco, Concepción Arciniega.

Mientras que en Coahuila está el líder del partido, Diego del Bosque; el activista Antonio Atollini; y Humberto Hurtado, asesor de Armando Guadiana.