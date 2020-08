10% de niños y 8% de jóvenes abandonan estudios en la pandemia: SEP

Ciudad de México

El 10% de los niños de primaria y secundaria abandonaron sus estudios en la actual pandemia de coronavirus, mientras que el 8% de estudiantes de educación media superior, desertó en el mismo período informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, informó que se reforzarán los programas para evitar el abandono de clases en esta etapa de “nueva normalidad”.

“Sí, a nivel básica la información que se ha estado manejando es ahí de alrededor, digamos, del 10% en términos de este abandono definitivo o que podría calcularse… de esa misma forma, por eso el tema de la conectividad y el planteamiento básico de una mayor cobertura”, indicó el funcionario federal.

Acompañado del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, Concheiro Bórquez, dijo que en lo referente a los jóvenes de nivel bachillerato y educación superior, el panorama es similar, con el 8% que abandonaron los estudios en el ciclo escolar que ha concluido.

“El cálculo es de un 8% de abandono, para ello precisamente todo el planteamiento de los tutoriales, es el que hoy hemos echado a andar… una cuestión que es muy importante, es programas que se adelantan al abandono, que empiezan a ver cómo no contesta, cómo no ha asistido, no ha entregado los documentos que debe entregar, etcétera, y entonces se hace un seguimiento directo de esos jóvenes”, indicó.

Por su parte, Moctezuma Barragán, informó que existe una aceptación mayoritaria de los padres de familia de la modalidad de educación a distancia, con más del 70% de aprobación.

Fuente: www.excelsior.com.mx