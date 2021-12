18 tribunales electorales están mochos; Senado no logró acuerdos en 2 meses

Ciudad de México.- Aunque lo intentó dos meses, el Senado no amarró acuerdos y dejó incompletos los tribunales electorales de 18 estados, entre ellos el de Tamaulipas, entidad que en 2022 renovará su gubernatura.

Senado deja tribunales electorales incompletos

En 18 entidades no lograron acuerdos para completar los cuerpos colegiados; en Tamaulipas el próximo año hay elecciones.

A pesar de intentarlo durante dos meses, el Senado no pudo concretar los acuerdos necesarios y dejó incompletos los tribunales electorales de 18 entidades del país, entre ellos el de Tamaulipas, entidad que este 2022 tendrá elecciones para elegir gobernador.

Aunque hasta el último momento las fuerzas políticas hicieron lo posible por construir los acuerdos, no lo lograron, dado que los grupos parlamentarios tienen en la mira perfiles que no logran la suma de la mayoría calificada que necesitan para hacerlos realidad.

Así, los tribunales electorales de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán tendrán que esperar hasta el próximo periodo ordinario de sesiones para completar sus cuerpos colegiados, que en casos como Colima tiene tres ausencias, y en Nayarit y Jalisco, dos ausencias.

Desde el 21 de octubre, la Comisión de Justicia, que preside el morenista Julio Menchaca, aprobó el dictamen de elegibilidad de los candidatos a las 20 de 22 vacantes que existen y hace sólo unos días emitió la convocatoria para un espacio extra en Jalisco y uno en Tamaulipas.

En cuatro ocasiones, desde el 21 de octubre hasta el 15 de diciembre, los grupos parlamentarios intentaron construir los acuerdos.

El primer plazo máximo que se pusieron fue el 18 de noviembre; después el 2 de diciembre y la mañana del martes 14, sólo unas horas antes de concluir el periodo ordinario, el 15 de diciembre, volvieron a intentarlo, pero no lo lograron.

Esto, debido a que se trata de decisiones que requieren del voto de la mayoría calificada, lo que implica que al menos uno de las tres bancadas opositoras: PAN, PRI y MC, deben votar con el bloque oficialista.

Pero además, los grupos parlamentarios acordaron desde noviembre que no iban a aplicar el criterio de cuotas partidistas, sino a fijarse en el desempeño de los aspirantes en las comparecencias y en la trayectoria; sin embargo, ni ese acuerdo pudo destrabar, dado que cada fuerza política tiene criterios diferentes para evaluar el desempeño de los aspirantes, de acuerdo con la explicación que dieron algunos líderes parlamentarios, a pregunta expresa de Excélsior.

El caso más crítico es el tribunal electoral de Colima, pues su pleno está integrado por cinco magistrados y el Senado debe nombrar a tres nuevos: un magistrado numerario; un magistrado supernumerario y una magistrada supernumeraria.

De acuerdo con la explicación que dio el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, todavía hay tiempo para que el Senado tome su decisión, dado que los tribunales no están en problemas de trabajo, por carencia de integrantes.

La relación de vacantes que incluyó la Comisión de Justicia del Senado establece que, de los 18 tribunales incompletos, 15 tienen un espacio vacío, como son los casos de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

Los tribunales de Jalisco y de Nayarit tienen dos espacios por ocupar, de los cinco que integran sus plenos.

Pero hay casos, como el Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur, que cubrió la vacante que tiene con base en su ley, por lo que su secretario ejecutivo se convirtió en magistrado por ministerio de ley, mientras el Senado define el nombre de quien ocupará constitucionalmente ese espacio.

