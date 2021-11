4T, con ideal democrático de la Revolución: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Cuarta Transformación está haciendo justicia al ideal democrático con el que inició la revolución maderista de 1910.

Además de que hoy se respeta la Constitución, no se violan los derechos humanos, no existe la represión, los fraudes electorales ni la censura a medios.

"La Cuarta Transformación que estamos haciendo es desde abajo, no sólo se está haciendo justicia, sino el ideal democrático con el que inició la revolución maderista de 1910.

"Se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humano, el Gobierno no reprime al pueblo y no se realizan fraudes electorales desde el poder federal, el poder público ya no representa, como antes, a una minoría", dijo.

En su discurso en la conmemoración del 111 Aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo, el Mandatario federal añadió que en su Administración tampoco existen fueros ni privilegios, el racismo o el clasismo y que, por el contrario, fortalecen los valores morales, culturales y espirituales.

"Se promueve como lo estamos haciendo el día de hoy el patrimonio cultural histórico de México. La infamia cometida contra Madero nos ha enseñado que para un poder público dispuesto a transformar no hay mejor aliado que el propio pueblo, nada bueno, lo digo de manera respetuosa. Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros", criticó.

"Si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos, y en especial por los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en floreros o títeres de quienes se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y el poder político en nuestro país".

En su mensaje, reprochó que sin el apoyo del pueblo tampoco habría resistido su movimiento a lo que calificó como una "intensa campaña en su contra emprendida desde los medios informativos convencionales".

"Como la guerra sucia tan estridente como la que padeció Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, siempre dijimos que ese fue mi lema de campaña a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad México en el 2000, 'por el bien de todos, primero los pobres', la expresión mencionada implica algo no menos importante que atender a los más pobres, ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad", expresó.

Destacó que en la transformación del País también existe el respaldo de las Fuerzas Armadas que, recordó, surgió para oponerse al golpe de Estado que culminó con el asesinato de Madero y del Vicepresidente Pino Suárez.

"Entonces y por esa razón es porque se dio origen a los integrantes de las Fuerzas Armadas, son leales a la Constitución y a las instituciones, no han pertenecido ni van a pertenecer, estoy seguro, a la oligarquía. Vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo.

"El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente, nunca traicionará a la libertad, la justicia, la democracia", finalizó.

López Obrador culminó su discurso con vivas a la Revolución Mexicana, los hermanos Flores Magón, Emiliano Zapata, Francisco Villa, el General Felipe Ángeles, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco J. Múgica, el General Lázaro Cárdenas del Río y a México en tres ocasiones.

Tras su mensaje, el Presidente observa el desfile de la Revolución Mexicana organizado por la Defensa Nacional y en él participan 6 mil personas y más de 2 mil caballos.

Al Presidente le acompañan su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y los Secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, de Relaciones Exteriores, Educación, de Seguridad, de Gobernación y Cultura.

Asimismo, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar; la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Temprano en el evento, el Presidente entregó condecoraciones y ascensos a personal militar.