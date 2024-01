A 3 días, nadie sabe de los 31 migrantes secuestrados

Villahermosa, México.- Tres días después del secuestro de 31 migrantes en Reynosa, tanto el Gobierno federal como el de Tamaulipas aseguran no tener información sobre qué grupo criminal perpetró el crimen, el paradero de las víctimas o incluso, sus nacionalidades.

Y, aunque fuentes extraoficiales aseguraron que la mayoría de las víctimas son venezolanas, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio anoche un primer reporte oficial señalando que cuatro de sus connacionales estaban en el grupo de plagiados.

"En este secuestro múltiple en México hay cuatro colombianos", publicó en redes sociales.

"La Embajada colombiana en México coordina con el Estado mexicano el rescate sanos y salvos".

En cuanto a Grupo Senda, empresa a la que pertenece el autobús número 9570 del que el sábado se llevaron a 31 personas, de 36 que viajaban en él, no ha atendido a solicitudes de información.

Tampoco se han dado datos de los cinco viajeros que no se llevaron los criminales.

Después de no abordar el tema durante su mañanera en Tabasco, tanto el Presidente Andrés Manuel López Obrador como la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, indicaron ayer que sólo había un operativo y la investigación por el secuestro múltiple ocurrido cerca de las 19:26 horas del sábado, en la Autopista Reynosa-Matamoros, a la altura del municipio Río Bravo.

"Tenemos el informe de que se reportó este secuestro, ya se está haciendo la investigación", dijo en entrevista AMLO. "Yo creo mañana (hoy) vamos a tener más información.

"La Secretaría de Seguridad Pública (está investigando). No, no, no se sabe (el grupo criminal implicado)", agregó.

"Se sabe que es un camión, con 30, 31 migrantes. Ya se está haciendo la búsqueda desde los primeros momentos".

Los 31 migrantes fueron secuestrados la tarde del sábado, pero el Gobierno de Tamaulipas lo reportó hasta la tarde del lunes y no ha dado información sobre los cinco pasajeros que los criminales no se llevaron.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas se limitó a informar que abrió una carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad.

Fuentes de seguridad dijeron a Grupo REFORMA que la Fiscalía estatal está a la espera de que el o los conductores del autobús afectado, así como Grupo Senda, proporcionen información sobre los hechos.

Personal de la dependencia local seguía ayer con la recopilación de información y testimonios, principalmente obtenidos de conductores, para tratar de establecer el paradero de las víctimas.

En Villahermosa, Tabasco, la Secretaria de Gobernación dijo que el tema fue tratado ayer en la reunión matutina sobre seguridad, sin agregar mayores datos.

"Se está haciendo la investigación", expresó. "Hoy se informó en el gabinete de seguridad y vamos a estar dando mayor información".

Advirtió IP a Américo plagios de migrantes

Doce días antes del secuestro de 31 migrantes en plena autopista Reynosa-Matamoros, la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco) advirtió de la escalada de robos y plagios de extranjeros que llegan a esta frontera en autobuses.

En un oficio enviado al Gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, el 18 de diciembre, Julio Almanza Armas, presidente del organismo, reprochó la inacción de las autoridades ante la violencia desatada en las carreteras del estado.

"Nos preocupa profundamente que, a pesar de nuestras advertencias, hechos tan desafortunados sigan ocurriendo.

"Más allá de las cifras que puedan presentar las autoridades, la realidad que experimentan a diario nuestros ciudadanos es alarmante. La falta de confianza en las autoridades y la percepción de impunidad en los resultados de las denuncias presentadas son factores que contribuyen a este preocupante panorama", indicó el empresario ayer en entrevista.

Explicó que en dicho oficio hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las operaciones de prevención y disuasión en las carreteras como método más efectivo en lugar de grandes operativos de búsqueda.

La seguridad en la región fronteriza, dijo, requiere estrategias que aborden las raíces del problema y disuadan la comisión de delitos.

"Reiteramos nuestro llamado a no soslayar la creciente ola de inseguridad en la región fronteriza. Instamos a las autoridades a redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y visitantes.

"La colaboración entre los sectores público y privado es esencial para enfrentar este desafío de manera integral", sostuvo Almanza.

En ese sentido, aseguró que es urgente la instalación de una Mesa para la Construcción de La Paz en alguna de las ciudades fronterizas.

"Reiteramos nuevamente la urgencia de que el Grupo de Coordinación para la Construcción de La Paz salga de Ciudad Victoria y acuda a sesionar en la frontera", dijo.

Es crucial, agregó, que las autoridades escuchen de viva voz la situación que prevalece por parte de los ciudadanos afectados.

"La participación de la sociedad en este diálogo es fundamental para encontrar soluciones efectivas y devolver la paz a nuestra comunidad", señaló.

Almanza manifestó que es necesaria la presencia federal en el estado.

"Agregamos la necesidad de la presencia real y eficaz de las fuerzas federales para atender la seguridad de los usuarios de las carreteras en Tamaulipas. La presencia debe ser real, eficaz y permanente", indicó.