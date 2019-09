A dos años del 19S, 20 mil familias aún padecen estragos

Ciudad de México.- A dos años del sismo del 19 de septiembre que, en la capital del país, cobró 228 víctimas fatales, 20 mil familias aún padecen los estragos causados por este movimiento telúrico.

Así lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que 11 mil de estos damnificados habitan en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa y, debido a su condición económica, durante la pasada administración fueron dejados a su suerte.

"El resto vive en edificios, que están concentrados fundamentalmente en la alcaldía de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. El gobierno anterior ofrecía esencialmente créditos, no ofrecía apoyos directos. Precisamente por el tema de que muchos de los damnificados o son personas de muy bajos recursos económicos en el caso de Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa, o personas pensionadas que no tenían posibilidad de adquirir créditos, tanto el Congreso local, con una modificación a la ley de reconstrucción, como los nuevos lineamientos, se ofrecieron apoyos directos, que no tiene que ver con créditos, sino con apoyos especiales”, detalló la jefa de Gobierno local.

Sheinbaum Pardo comentó que, en Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, existen alrededor de 800 familias que deberán de ser reubicadas debido a que los terrenos en donde están asentadas sus viviendas ya no son seguros.

Mencionó que una vez que se encuentre el espacio en donde se construirán las nuevas casas, los predios que ahora habitan, quedarán bajo el resguardo del gobierno capitalino para evitar que se vuelva a edificar en ese lugar.

"El objetivo es que sean en predios del Gobierno de la Ciudad porque si no se eleva mucho el costo en la compra de predios. Estamos identificando, si hay predios del gobierno, el tema es si son viables de reconstrucción, entonces, en este momento están haciendo estudios de mecánica de suelo, etcétera, etcétera, en estos predios antes de presentárselos a las personas que van a tener que ser reubicadas, ya se habló con ellos, la mayoría está totalmente de acuerdo”, agregó.

La mandataria capitalina indicó que en la actualidad ya se entregaron 15 edificios rehabilitados y uno más que se reconstruyó en su totalidad con el apoyo de la Fundación Slim.

En lo que se refiere a casas habitación, indicó que hay tres mil en construcción y 500 ya se entregaron.

Además, informó que, como parte de los eventos para conmemorar un año más de los sismos del 19 de septiembre, a las 10 de la mañana se llevará a cabo un simulacro y más tarde junto con el comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, acudirá a diferentes zonas de la ciudad a entregar inmuebles rehabilitados.