A mí me obedecen, dice AMLO sobre Ejército

CDMX.- Luego que ayer el Mecanismo para el Acceso a la Verdad afirmó que la Sedena desacató la orden presidencial de abrir los archivos de la Guerra Sucia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a él en el Ejército le obedecen.

Durante la mañanera, López Obrador aseguró que los miembros de ese mecanismo están equivocados o desinformado.

"En el otro caso hoy leo en el REFORMA 'a pesar de que el Presidente les ha pedido a los mandos de la Defensa que entreguen toda la información sobre la guerra sucia, igual que en el caso de Ayotzinapa, no le hacen caso, no le obedecen', no es cierto", dijo AMLO.

-Eso dijeron desde el mecanismo, se le insistió.

"Sí, pero están equivocados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad", reviró el Mandatario federal.

"Porque primero, a mí me obedecen, primero, segundo hay por convicción la voluntad de no ocultar absolutamente nada, hacer todo transparente es una regla de oro de la democracia y me consta que han entregado todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa".

El Presidente dijo que no hay propósito para ocultar los hechos y que se ha entregado toda la información.

"¿Cuál sería el propósito de ocultar los hechos si ya es más que conocido de que hubo un periodo autoritario, de represión que se conoce como la guerra sucia?", cuestionó.

"Nosotros creamos ese comité, ¿cómo no vamos a entregar la información? No, es que hay infiltrados del conservadurismo en nuestro movimiento y cada día que pasa encontramos nuevas cosas".

Ayer, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desacató la orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de abrir sus archivos sobre la "Guerra Sucia", de 1965 a 1990.

Esta mañana, AMLO indicó que él mismo conduce y dirige la indagatoria del caso Ayotzinapa.

"Toda la información, toda se entrega, no hay ningún problema y yo personalmente en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo, nos estamos reuniendo periódicamente todo el Gabinete de Seguridad, para ir a fondo", agregó.