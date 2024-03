A mí no me da miedo ni Trump ni Biden, afirma Xóchitl

Especial / Agencia Reforma / "No vamos a aceptar ni sus amenazas de aranceles ni vamos a aceptar que nos impongan una agenda que violente derechos humanos", dijo

Tijuana, México.- En el punto fronterizo más transitado del mundo, Xóchitl Gálvez aseguró que sabría lidiar con Joe Biden o Donald Trump, cualquiera que gane en las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos.

Invitada a un foro sobre migración, la candidata opositora a la Presidencia de la República afirmó que no cedería a presiones de carácter arancelario como con las que Donald Trump sometió a Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy México tiene que tener una negociación mucho más clara con Estados Unidos: a mí no me da miedo ni Trump ni Biden, se los digo sinceramente. A mí, con el que me pongan, habrá una relación franca, directa y clara", aseguró.

Gálvez también estimó que, "el que México sea, de facto, tercer país seguro, sin haber peleado nada a cambio, fue un error garrafal del gobierno actual.

"¿Por qué? Porque de entrada debimos haber peleando el que pusieran en regla los documentos de muchos millones de mexicanos que están dentro de Estados Unidos, no dijimos nada. No peleamos ni hemos peleados por los mexicanos que residen en Estados unidos", añadió,

Después de escuchar quejas relacionadas con el maltrato a los migrantes, la aspirante descalificó a la Marina.

"Con todo respeto a la Marina, no ha funcionado la Marina, ni han terminado con la corrupción y lo único que han hecho es volver un problema lo que antes no era un problema: siguen entrando las armas, sigue entrando el fentanilo como si la Marina no existiera", expuso.

"Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar duro de la mano con recursos. Porque ahora resulta que es más complicado entrar a México que entrar a Estados Unidos".

En medio de la controversia que ha desatado su intención de cerrar las refinerías de Cadereyta y de Madero, Gálvez envió un mensaje a la morenista Claudia Sheinbaum:

"Escuche usted, señora Sheinbaum, se lo digo desde aquí para que me oiga: Nadie quiere privatizar Pemex. Lo que queremos es modernizar a Pemex para que deje de contaminar, para que le apueste a energías renovables, para que deje de perder dinero. Y ese dinero invertirlo en las ciudades como Tijuana que le genera riqueza al país".