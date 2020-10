'A mí no me paga Repsol…': López Obrador a congresistas de EU

Agencias

Nava, Coahuila.- "A mí no me paga Repsol, me pagan los mexicanos" y no daré un paso atrás para defender, en el marco de la ley, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), advirtió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al responder a las acusaciones de legisladores estadunidenses en el sentido de que la actual administración federal viola las especificaciones del renegociado Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos al defender a las empresas públicas, desde la central termoeléctrica José López Portillo en Nava, Coahuila, el presidente de la república enfatizó que nuestro país tiene el derecho soberano y absoluto para decidir en materia de política energética.

Además de que la propiedad del subsuelo en México "pertenece a la nación, no es propiedad particular" sentenció el jefe del ejecutivo federal.

"Dicen en su desplegado: El gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ¿cuál es la función del gobierno? ¿proteger los intereses privados? No, los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos, a mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares" destacó López Obrador.

En seguida, remarcó el camino de llegar a cabo una contrarreforma energética si es que el actual marco legal no alcanza para que siga prevaleciendo el espíritu de que nuestro país es soberano en sus decisiones de política energética.

Lo anterior porque la pasada reforma impulsada por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto benefició a unos cuantos particulares y transnacionales dejando en situación delicada y desventajosa a Pemex y a la CFE a grado tal de que existen instalaciones subutilizadas en beneficio de particulares.

Recordó que Repsol, por ejemplo, no sólo se llevó a trabajar s quien fuera secretaria de energía de México, sino también a Felipe Calderón, expresidente del país.

"Y todavía se inconforman, cuando deberían estar ofreciendo disculpas por el abuso y las atrocidades que se cometieron en el periodo neoliberal " destacó.

El presidente López Obrador se comprometió a cumplir lo ofrecido en cuanto a fortalecer a Pemex y a la CFE "sin violar la ley y ningún acuerdo", aunque si hace falta impulsará una nueva reforma energética para dar preferencia a ambas empresas "así de claro".

Dijo que es necesario mantener el objetivo para no aumentar los precios de los combustibles, así como de la energía eléctrica y del diésel.

"Necesitamos rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas fundamentales y lo estamos haciendo con el apoyo de los trabajadores (...) vamos a aumentar el despacho, vamos a buscar sin violar la ley vamos a buscar que no estén subutilizadas esas plantas y así se pueda ayudar más a los productores y a toda la gente que vive en esta región del país ".

"Voy a enviar una iniciativa de reforma a la constitución para que vuelva a prevalecer el espíritu del artículo 27 constitucional: la política de Venustiano Carranza, la política de Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos" agregó el presidente.