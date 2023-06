A votar por el bien de Coahuila: Obispo de Torreón

/ Luis Martín Barraza, Obispo de Torreón

Torreón, México.- Luis Martín Barraza, Obispo de Torreón, dijo hoy poco antes de emitir su sufragio, que habría de votar por el bien común y por el bien de Coahuila.

Indicó que esperaba que esta jornada electoral fuera pacífica y participativa, en la que se dejara a un lado la apatía o el desánimo de quienes no advierten que haya un cambio.

"Porque si seguimos haciendo lo mismo, el abstencionismo, pues no seguirán las cosas tan bien, no habrá esperanza, porque una cosa muy importante ahorita es que aprendamos a construir ciudadanía, porque se dice que hay partidos muy fuertes y redes ciudadanas muy débiles", señaló.

"Entonces algo muy importante es que el ciudadano adquiera confianza en este proceso electoral, de que su voluntad es respetada, y así podrá ir haciendo en cada elección hacer sentir su voz y se animará a participar".

Ante representantes de medios de comunicación, el Obispo reconoció que lamentablemente la ciudadanía ha visto que la política se ha convertido un negocio privado para ciertas personas, quienes le sacan provecho, pero que el resto de la población sigue en igual situación.

"El gran problema es la política que tenemos, la política en general, sea el partido que sea, es una política poco chafita, hay mucha politiquería, el Papa Francisco se refiere a ella, dice que ha llegado a ser una mala palabra, en ese sentido de que no hace sentir al ciudadano, de que no empodera al ciudadano, de que su participación es importante, no se ven tan claros los resultados", expuso.

Ahora se dice mucho de que los partidos se han adueñado de la función pública, agregó, es decir, que ganan mucho los intereses partidistas, por lo tanto al humilde voto le toca de muy poco.