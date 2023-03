Abandera PRD a Alejandra del Moral

Agencia Reforma

Toluca.- En medio del debate sobre la legalidad de este tipo de eventos en el periodo de intercampaña, Alejandra del Moral tomó protesta como futura candidata del PRD a la Gubernatura del Estado de México.

El evento se llevó a cabo esta mañana en el Municipio de Valle de Chalco, donde la aspirante de extracción priista fue abanderada por el líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano.

"Mi corazón es de izquierda. La vida nos unió aquí no para ver si podemos ganar, sino porque podemos ganar es que estamos juntos. Sabemos que no será fácil, pero a nosotros los valientes no nos gustan las cosas fáciles.

"Fácil es que alguien más haga campaña por ti; fácil es esconderse en los atributos de otra persona; fácil es ser sumisa, y Alejandra del Moral es todo lo contrario. Su servidora está lista para ser Gobernadora", dijo ante militantes y simpatizantes perredistas.

Con esto, la precandidata completó la toma de protesta en los cuatro partidos que la impulsarán en la coalición, pues antes lo hizo con el PRI, PAN y Nueva Alianza.

"Con el PRD vamos a derrotar a la falsa izquierda y vamos a defender al Estado de México. Juntos ya les ganamos en 2021 y juntos les vamos a ver a ganar en 2023", señaló.

Tras una consulta de Morena, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) determinó ayer que las tomas de protesta en los periodos de intercampaña están permitidos, siempre y cuando no llamen al voto ni incurran en actos anticipados de campaña, lo corresponde valorar al Tribunal Electoral.

Morena ya había presentado denuncias por los actos masivos en los que el PAN y Nueva Alianza abanderaron a Alejandra del Moral.