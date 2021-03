Abarrotan la Isla... ¡en plena pandemia!

Reforma

Isla del padre, EU.- Durante el fin de semana, en pleno periodo vacacional por el Spring Break, miles de jóvenes abarrotaron este destino turístico sin restricciones de distancia ni uso de cubrebocas.

A pesar de la advertencia de Eddie Treviño, Juez del Condado de Cameron, que abarca la Isla del Padre y Brownsville, para que tomaran sus precauciones ante el Covid-19, los paseantes, en su mayoría universitarios estadounidenses, violaron las normas sanitarias.

Hasta ayer no había cifras oficiales, pero el número reportado de turistas en la Isla era estimado por comerciantes en 30 mil, la misma cifra de 2019.

El año pasado, debido a la pandemia, las autoridades de Texas y locales suspendieron las actividades de Spring Break y cerraron los accesos a la playa.

A partir del verano del año pasado se reactivó la economía del centro turístico, pero siguió con restricciones de cupo y sanitarias.

Sin embargo, el Gobernador texano, el republicano Greg Abbott, eliminó desde el 10 de marzo al 100 por ciento las restricciones obligatorias y abrió totalmente la economía.

Para esta primavera, el Alcalde de la Isla del Padre, Patrick McNulty, dijo que se esperaba una buena temporada.

"Esperamos a muchos jóvenes que vienen a disfrutar de nuestras soladas playas de la Isla del Padre", aseguró.

McNulty ya firmó una orden que rescinde y deja sin efecto la segunda orden de emergencia que restringía las operaciones de la playa tanto para vendedores como para quienes van a recrearse, impuesta por el Condado.

El Alcalde sostuvo que seguirá las disposiciones ordenadas, las cuales fueron criticadas por especialistas hasta por el Presidente Joe Biden.

El fin de semana, restaurantes, bares y tiendas observaron el uso de gel antibacterial, pero sin aplicar sana distancia ni el uso de cubrebocas.

Desde el 13 de marzo, cuando se inauguró la temporada, empezaron a llegar jóvenes al lugar.

En tanto, a partir de esta semana comienza la temporada de Semana Santa, tiempo en que regularmente la Isla es visitada por turistas mexicanos, que desde marzo del año pasado tienen cerrada la frontera para viajes terrestres "no esenciales". La medida, no obstante, no aplica a viajes por avión.