Abaten a 'niños sicarios' en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado.- Tres presuntos sicarios, menores de edad, fueron abatidos por agentes de la Policía Municipal en San Luis Río Colorado, cuando fueron sorprendidos asesinando a un joven de 19 años de edad y en su intento por escapar atacaron a los oficiales de la corporación.

Los hechos ocurrieron el domingo a las 17:21 horas (19:21 tiempo de la Ciudad de México), en avenida Dalias y calle 48 de la colonia Libertad, a un kilómetro de la línea fronteriza entre Sonora y Arizona.

Según las versiones difundidas por el Departamento de Seguridad Pública Municipal los tres menores, identificados como Alexis Rodríguez de 14 años de edad; Moisés Ortega y Armando Flores de 17 años de edad; ejecutaron con sus armas a Julián Adán Rodríguez, en avenida Mazatlán entre las calles 11 y 12.

En el ataque fueron sorprendidos por una unidad de Policía Municipal que terminó cuando los tres presuntos “niños sicarios” dispararon contra los agentes, quienes los mataron al repeler la agresión.

Cuestionada al respecto, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, dijo que respeta la autonomía de los municipios, por lo que será la Policía Municipal quien responda sobre el enfrentamiento con menores de edad.

Dicen que es por falta de oportunidades, pero no, no es por falta de oportunidades, es por falta de valores y principios que empiezan a estar en bandas del crimen organizado, no tiene nombre lo que pasó ahí, simple y sencillamente no tiene nombre”, lamentó la Mandataria Estatal.

Los habitantes de San Luis Río Colorado lamentaron los hechos en redes sociales, donde externaron la consternación e indignación por esta tragedia.