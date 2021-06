ABC del voto: ¿Cómo marcar correctamente la boleta electoral?

Ciudad de México.- Muchas dudas han surgido en torno a cómo serán las eleciones en medio de la pandemia y por ello, Jaime Rivera, consejero electoral del INE compartió con Imagen Noticias ¿cómo votar correctamente estas elecciones?

Rivera comentó que el uso de cubrebocas para acudir a cualquier casilla es obligatorio, en caso de que algún ciudadano no lo porte, se le proporcionará al ingreso al módulo.

Aquellos ciudadanos que estén esperando su turno para ingresar a la casilla y votar deberán respetar la sana distancia, debido a que sólo podrán ingresar de forma simultánea dos ciudadanos a emitir su voto, la espera podría ser más larga de lo habitual.

Los funcionarios de casilla deberán utilizar casilla y cubrebocas todo el tiempo, además se hará limpieza de todos los elementos que entran en contacto con el votante, cada tres horas, para promover la higiene en la casilla.

La casilla y la votación no será un foco de contagio”, aseguró.

¿Aplicarán líquido indeleble?

El consejero electoral, Jaime Rivera informó que sí se aplicará líquido indeleble a aquellas personas que ya hayan votado, detalló que entre las características de este insumo es que es antibacterial.

Sí, es un aplicador tipo como marcador, y hay un dato muy importante, el líquido indeleble por su formula, que existe desde hace 25 años y ha sido muy eficaz para que sea indeleble. Por su fórmula, es un pigmentado que tiene efecto antibacterial, no hay contagio, no hay contagio… el hecho de que se use el mismo marcador”, aseguró en entrevista.

¿Puedo llevar mi propio marcador?

Las personas que así lo deseen pueden llevar su propio marcador, aunque dentro de las mamparas de votación se puede encontrar aquellos que proporciona el INE.

En caso de decidir llevar su propio material pueden elegir entre bolígrafo, marcador, plumón; sólo se recomienda que no usar lápiz.

La única recomendación es que no sea un marcado muy líquido y de aceite, porque al doblarse la boleta podría manchar otro emblema y podría dar lugar a la anulación del voto”,

¿Cómo se debe marcar la boleta electoral?

Las personas que acudan a votar el próximo 6 de junio deberán cruzar, en la boleta electoral, el emblema del partido que apoyan o bien que la marca que realicen quede dentro del recuadro que contiene el nombre del partido político de su preferencia.

Puede hacerle una marca cualquiera que indique su intención, puede ser una cruz, una marca, una palomita, una raya”, indicó el consejero del INE.

Jaime Rivera enfatizó que lo más recomendable es votar de ‘manera simple y clara’, y evitar las palabras ofensivas.

¿Qué pasa con los partidos que están en coalición?

El consejero del INE, Jaime Rivera detalló que los electores deben cruzar en la boleta electoral el nombre o emblema del partido que apoyan, para tener claro a quién va dirigido su voto y que se tenga un registro real del respaldo a cada partido, independientemente de si participan en una coalición.

Si vota los tres partidos que están integrando una coalición, el voto es valido para el candidato y ya en el cómputo distrital ya se hará la repartición de votos equitativa”, aseveró.

El consejero del INE recordó que la forma más sencilla de votar es cruzar solamente un emblema para evitar confusiones.