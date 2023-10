Aboga AMLO por Harfuch: que el pueblo decida

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió dejar que el pueblo decida sobre Omar García Harfuch, quien aspira a ser candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

"Por qué recurro a todo esto si me preguntas de Harfuch, porque hay que tenerle confianza al pueblo. ¿Quién va a decidir? El pueblo. Si es tan malo, tan malo Harfuch, como se sostiene, el pueblo está muy consciente, no es como lo cree Sheridan. Está muy despierto, sabe muy bien lo que le conviene y no le conviene. Y puede no saber a precisión qué le conviene, pero sabe perfectamente, perfectamente, lo que no le conviene. Entonces, vamos a dejarlo", declaró.

"La gente sabe muy bien quién es quién y hay que respetar al pueblo. Y lo otro es por qué si esta persona está involucrada en el caso por qué no se han presentado denuncias. Nosotros no protegemos a nadie, a nadie", agregó.

En conferencia, el Mandatario aseguró que las candidaturas no se deciden en pactos de sectas.

- ¿Eso también aplicaría para los que se quejan en Morena por la selección?

"Sí, para todos, pero además, ¿qué cosa es lo que eligen? A los que van a ir a representantes no para ser candidatos sino coordinadores pero no son 4, son 6 y quien va a decidir, la gente. Puede haber ahí un acuerdo de grupos, de sectas, pero quien va a decidir es la gente. Las encuestas es lo más cercano a la realidad, pero no solo es una sino (varias)", respondió.

"Recuerdo que los que estaban en el Gobierno hasta escogían los candidatos de nosotros, candidatos a modo, candidatos perdedores, les daban dinero para que se repartieran despensa o materiales de construcción. Porque sabían que como los tenían comprados, pues no iba a ganar la oposición iba a ganar el candidato del Gobernador o del Gobierno", agregó.

La semana pasada, al rendir un informe sobre los 43 desaparecidos del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas confirmó que García Harfuch participó en las reuniones donde se preparaba la "verdad histórica", que ha sido descalificada por esta Administración.

Recién afiliado a Morena, el ex Secretario de Seguridad Pública -considerado cercano a Claudia Sheinbaum- ya se registró para participar en la contienda interna por la candidatura en la CDMX.