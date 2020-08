Aboga FGR por Ley de Justicia Cívica y Código Único

Ciudad de México.- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, propuso al Senado una Ley Nacional de Justicia Cívica y un Código Nacional Penal, para mejorar la procuración e impartición de justicia.

Sobre la primera, el funcionario dijo que debe ser una norma que se aplique en todos los municipios para la defensa de los ciudadanos.

"En materia de justicia no debe haber diferencias, todos los mexicanos somos iguales, todos los mexicanos debemos tener los mismos derechos y el mismo marco jurídico", expresó.

"Aunque quien lo aplique sean las autoridades que competencialmente les corresponda, de acuerdo con los municipios, los estados, pero bajo una normatividad que sea aplicable para todos con un criterio que sea universal para todos".

Durante el foro virtual "Desafíos de la justicia mexicana", organizado por el Senado, Gertz Manero también subrayó la importancia de contar con un Código Nacional Penal.

"En términos generales debemos tener todos el mismo derecho y todos las mismas facultades para defender nuestra convivencia y nuestra vida", mencionó.

"Si nosotros no tenemos esa Ley de Justicia Cívica, si nosotros no tenemos un Código Penal Nacional, si no vemos en el Código de Procedimientos todos los avances que ha tenido y todos los problemas que ha reportado, no vamos a resolver el problema".

El fiscal dijo que se requiere un proyecto general y global de carácter penal, que abarque todo el tránsito del fenómeno criminal desde la prevención hasta la sanción.

"Sin intervenir, por supuesto, y respetando toda la soberanía del Poder Judicial, pero trabajando con ellos, porque finalmente todos los días tenemos que trabajar juntos", opinó.

"Yo creo que ya debe acabar ese sistema de quién le echa la culpa a quien para encontrar un sistema de quién asume la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros".

Justicia cotidiana

El fiscal indicó que la FGR también impulsará un proyecto de justicia cotidiana para subsanar la deuda "muy grave" que se tiene en esa materia.

Si no se atiende ese tipo de justicia, abundó el funcionario, no se van a dar resultados ni se resolverá el problema de victimización.

"Las necesidades son necesidades cotidianas, todos los habitantes de este País tenemos una deuda muy grave contra la justicia, contra la prevención y contra la procuración porque a la inmensa mayoría de los mexicanos no se les atiende", comentó.

"Si no presentamos con toda claridad un proyecto que vaya a la justicia cotidiana, que vaya a la justicia de todos los días, la que afecta al 99 por ciento de los mexicanos, no vamos a dar un resultado que realmente tenga algo qué ofrecer a la realidad que hoy vivimos".

El fiscal subrayó que su proyecto está encaminado a la defensa de las víctimas, ya que la victimización, dijo, ha ido creciendo de manera desmesurada en el País.

Defender a las víctimas, agregó, no significa quebrantar los principios de defensa ni de una debida justicia.

"No hay que confundirlos, defender a las víctimas no es proteger a los delincuentes, no es cambiar lo bueno que se ha logrado en este camino que ha sido tan largo y que no ha dado los resultados que nosotros estamos pretendiendo", mencionó.

"Hay una pretensión por parte nuestra de servir diariamente a quienes llegan con una denuncia para resolver un problema de justicia inmediata".

Añadió que mientras no haya una manera de defender a diario a todos los mexicanos que son ofendidos con injusticias no va haber un cambio.

El fiscal reconoció el compromiso "directo, real y evidente" del Poder Judicial Federal para mejorar el sistema de impartición de justicia a partir de un proceso de autocrítica y de cambios internos fundamentales.