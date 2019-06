Abogados no me van a callar: AMLO

Ciudad de México.- Ante el reproche de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C. contra el amago de López Obrador de exhibir a quienes promueven amparos contra el Aeropuerto de Santa Lucía, el Presidente dijo que entre más le impidan hablar será más claro.

"Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto. Hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar pues voy a ser más claro", dijo en conferencia matutina.

El Mandatario federal acusó que quienes tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco están inconformes e incluso, dijo, la obra se está hundiendo.

"Los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto del Lago de Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar la transa. Imagínense hacer un aeropuerto en el Lago de Texcoco es como hacer una aeropuerto en medio de un océano.

"Dije que ya se estaba hundiendo lo que llevaban de construcción y, en efecto, ya salió un reporte de la UNAM de que se hunde esa construcción en promedio de 30, 40, 50 centímetros por año, medio metro por año, pero era un negocio lucrativo, entonces quedaron molestos", afirmó el Presidente.

El tabasqueño consideró que en la conferencia matutina se deben tocar todos los temas públicos, a fin de que las autoridades correspondientes procedan.