Óscar Mireles/ Reforma

Ciudad de México.- Cuestionado sobre la violencia criminal en Aguililla, Michoacán, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que seguirá diciendo "abrazos, no balazos" aunque se burlen, porque su Gobierno no quiere confrontación y pérdida de vidas humanas.

"Conozco El Aguaje, Aguililla, toda esa región y el pueblo de Michoacán y es un pueblo bueno, un pueblo trabajador, entonces que no se dejen llevar, que no los enganchen, porque hay dos o tres grupos. Entonces, quieren apoderarse de territorios y provocar confrontación y pérdida de vidas humanas.

"Y nosotros no queremos eso, no queremos que nadie pierda la vida y aquí incluyo a todos, no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas, no quiero que pierda la vida nadie, no estoy de acuerdo con la vía violenta, soy pacifista, aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen voy a seguir diciendo, abrazos, no balazos", dijo en conferencia.

El Mandatario federal señaló que en esa región se está buscando el diálogo, y que no se dejará la seguridad a cargo de grupos de autodefensa, pues sus adversarios quisieran poder decir que su Gobierno es como el de Enrique Peña Nieto o el de Felipe Calderón.

"El Estado tiene como función básica garantizar la paz y la tranquilidad, no vamos a dejar como antes el que garanticen la paz los grupos de autodefensa, eso no, eso fue un grave error que causó muchas vidas, eso ya no se acepta y estamos buscando el diálogo.

"Y están muy interesados nuestros adversarios, mucho muy interesados en la provocación, en que caigamos en la trampa de la provocación, de la violencia, porque quisieran mancharnos, quisieran poder decir 'es lo mismo de antes'. No, yo no soy Peña ni soy Felipe Calderón", comentó.