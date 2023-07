Abre Dante Delgado diálogo... en MC

/ Dante Delgado presidió ayer el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano

CDMX.- Movimiento Ciudadano acordó ayer crear una mesa interna de diálogo para dirimir las diferencias de cara al proceso electoral de 2024. El líder nacional de ese partido, Dante Delgado, convocó a los Gobernadores Enrique Alfaro y Samuel García a participar en esa mesa.

Alfaro criticó hace unos días la falta de diálogo de Delgado por lo que éste pidió al senador jalisciense Clemente Castañeda, aspirante a la gubernatura en Jalisco, coordinar la mesa de diálogo e invitar a los gobernadores emecistas.

Durante el Consejo Nacional de MC, Delgado indicó que era necesario que el partido llegara unido a 2024 "para ganar la Presidencia de la República".

No aludió a un posible acuerdo electoral con PAN, PRI y PRD.

Cuestionado sobre si el diálogo incluirá la posibilidad de una alianza con el Frente opositor, Delgado señaló que en la mesa se abordarán los puntos de vista de todos los actores del partido.

"El diálogo incluye que se tendrán que llevar adelante puntos de vista de todos los actores que estaremos presentes ahí", respondió.

La creación de la mesa obligó a posponer hasta septiembre la definición del mecanismo para postular abanderado presidencial.

"Acordamos que el 29 de septiembre realizaremos una coordinadora en la que habrán de aprobarse los términos y formas en que se va a realizar el registro de aspirantes a todos esos cargos, y la publicación de la convocatoria correspondiente", informó Dante Delgado.

Tras rechazar que haya ruptura al interior de su partido, el líder naranja dijo que sólo hay diferentes puntos de vista.

"Movimiento Ciudadano no declara que hay unidad, demuestra en sus resoluciones que la hay", sostuvo.

Cuestionado sobre si está sepultada la posibilidad de una alianza, el ex Gobernador veracruzano dijo que el acuerdo de diciembre del año pasado, de ir solos en los comicios de 2023 y 2024, no cierra la puerta al diálogo.

"No se trata de sepultar o no, les recuerdo que la Convención Nacional Democrática, que es el máximo órgano de decisión, acordó que fuéramos solos; eso no quiere decir que no tengamos mecanismos que permitan llevar adelante ejercicios de diálogo permanente con todos", añadió.

Entrevistado al concluir el Consejo Nacional, Dante Delgado dijo que las y los aspirantes presidenciales están obligados a cumplir las reglas que sus partidos establecieron.

Advirtió que no cumplir con sus propias convocatorias, convertiría los procesos de selección en una simulación.

El senador emecista consideró que las organizaciones civiles que se sumaron al Frente Opositor merecen tanto respeto como los aspirantes presidenciales.

"Ella (Xóchitl Gálvez), mi amiga Beatriz Paredes, mi amigo Miguel Ángel Mancera y Santiago Creel, y todos los que se inscriban merecen consideración y respeto, empezando por las propias organizaciones que dicen que son convocantes", apuntó.

De acuerdo con asistentes al Consejo Nacional, Dante mostró encuestas que colocan a Movimiento Ciudadano como la segunda fuerza política del País, por encima de la alianza Va por México.

Precisaron las fuentes que, según los datos del dirigente, un amplio sector de la ciudadanía está en contra de que el partido haga alianzas con la Oposición.

No obstante, indicaron, los sondeos fueron levantados antes de la irrupción de la senadora Xóchitl Gálvez como aspirante por el Frente Amplio por México.