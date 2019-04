Abre FGE indagatoria por denuncia de Fox

Guanajuato.- El Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, afirmó que se abrió una carpeta de investigación por el supuesto comando que intentó ingresar al domicilio del ex Presidente Vicente Fox en la comunidad San Cristóbal.

Entrevistado durante su asistencia a la conmemoración por el 186 aniversario de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Fiscal señaló que aún no se puede establecer si en verdad existió el comando armado que denunció Fox en su cuenta de Twitter, el sábado pasado.

"Hemos iniciado la carpeta (de investigación) respectiva y por supuesto estaremos llevando a cabo la investigación. Hemos hecho unas declaraciones de diferentes personas tanto de testigos directos como circunstanciales de los hechos y una vez que concluya informaremos", mencionó.

-¿Se puede asegurar que un comando armado trató de ingresar al domicilio del ex Presidente?, le preguntaron.

"Yo todavía no puedo adelantar mi juicio al respecto, esperemos a que concluya la investigación, una vez que concluya podremos emitir juicios", respondió.

Zamarripa Aguirre señaló que la dependencia a su cargo emitió medidas cautelares para que la Policía municipal de San Francisco del Rincón realice vigilancia permanente en la casa de Fox.

"La Fiscalía ha emitido algunas medidas para efecto de que la Policía local haga lo respectivo en las inmediaciones, en el perímetro del inmueble. Desde luego que estaremos atentos al desarrollo de la investigación que por supuesto debemos llevar a cabo", indicó.