Abre gobierno sector energético a la inversión privada

Ciudad de México





El presidente Andrés Manuel López Obrador y cámaras empresariales acordaron que el sector energético se abrirá la inversión extranjera, con regulación estatal, aseguró Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).





El mensaje importante es que sí acepta la inversión privada, sí habrá inversión privada y puso algunas reglas para que se dé





Se va a permitir que en la petroquímica todo sea inversión privada, solamente se va a dejar Pajaritos y la Cangrejera como arte de inversión pública y de aquí en adelante toda la inversión en petroquímica es privada”, expuso Salazar Lomelí.





El titular del CCE estableció que se acordó crear una mesa de seguimiento de estos acuerdos que estará liderada por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.





Se estableció una mesa para hablar de todos los temas de energía, donde vamos a hablar de petróleo, de gas, de electricidad, de electricidad limpia, y se tocó el tema de los ductos”, puntualizó.





Salazar Lomelí recalcó que López Obrador sigue firme en que se exploten por el momento sólo los 107 contratos asignados en las rondas petroleras durante la anterior administración, antes de licitar otras rondas





Hay 107 contratos que están ya entregados a la Iniciativa Privada y tenemos que ver que esos 107 contratos sigan avanzando





Hoy se nos comunicó de una compañía que ya le mandó un comunicado al presidente en donde para el 2021 ya estará extrayendo 100 mil barriles de petróleo, es una Italiana”, recalcó.





Sobre el ducto Texas-Tuxpan, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, reconoció avances para evitar que el gobierno y las empresas constructoras lleguen a un arbitraje comercial internacional por el pago de unos 2.5 mil millones de dólares por la construcción de la tubería.





El próximo lunes hay otra mesa, y creo que el avance es bastante positivo y se ve que puede haber un arreglo en el corto plazo, que es importante, porque el gas es un insumo primordial, no nada más para CFE sino para todo el país”, aseguró Del Valle.





Reconocen bajo crecimiento

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelí, afirmó que el país no está en recesión, sino que se tiene un crecimiento bajo que podría remediarse una vez que se abra el sector energético a la inversión privada.

Tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Salazar Lomelí dijo que la apertura del sector energético es lo que todo el sector empresarial está esperando.





Yo no diría que esto es una recesión, es una disminución del crecimiento, sin duda, no nos gusta, a nadie nos gusta que el país no crezca, pero estas son las cosas que estábamos esperando, y que creo que todo mundo está esperando”, estableció Salazar Lomelí en entrevista tras la reunión con López Obrador.





Estableció que si no hay inversión es difícil que haya crecimiento económico y por ello se siente optimista de que el presidente haya aceptado que es necesario el dinero privado en el sector energético.





La mayor parte de los economistas están pronosticando tasas muy bajas, pero como les hemos explicando muchas veces, esto está relacionado con la inversión, sino hay inversión no hay crecimiento y lo que hemos logrado esta tarde es poner reglas para que pueda haber inversión y eso es lo que nos estimula”, consideró el dirigente empresarial.





En la reunión efectuada ayer en las oficinas presidenciales del Palacio Nacional estuvieron Salazar Lomelí y el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle.