Abre López Obrador reforma eléctrica a la oposición

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a la oposición que hay “apertura” en la reforma eléctrica sólo si hay coincidencias, pero aseguró que es necesaria la iniciativa para “reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal”.

En conferencia en palacio Nacional, el mandatario recordó que en sexenios pasados se modificaban leyes para beneficiar a grupos de intereses creados; además, “se legalizaron de manera corrupta” fraudes, injusticias y saqueos.

"Hay apertura siempre y cuando existan coincidencias. Hace falta la reforma eléctrica, es reponer un procedimiento injusto, reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal en el cual mediante el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción, se modificaban las leyes para beneficio de grupos de intereses creados en contra del interés general”, aseguró.

Recordó que pese a que con la reforma energética de Enrique Peña Nieto se prometió mayor inversión en materia petrolera con ganancias compartidas entre empresas y el Estado, esto no sucedió.

Aseguró que de 110 contratos que fueron entregados, sólo dos son los que las empresas responsables producen petróleo, por lo que “los demás fueron especulación, vender las acciones en el mercado financiero”.

Esto se da luego de que ayer la coalición “Va por México”, integrada por el PRI, PAN y PRD, anunció que votarán en contra de la reforma eléctrica y por lo cual presentó una contrapropuesta de iniciativa en la materia.

QUE EL PRI SE DEFINA

López Obrador aseguró que se ha actuado de manera responsable en lo que se refiere a la reforma eléctrica, en la cual, “para que no den el grito en el cielo de que vamos a expropiar y que no hay confianza para la inversión extranjera”.

Aseguró que en la materia no se ha tomado en cuenta el reparar el daño que se causó con la privatización del petróleo, ni la recuperación de las áreas petroleras que se entregaron a empresas para “supuestamente” invertir para la generación de crudo.

El titular del Ejecutivo federal reiteró su llamado a los legisladores del PRI a rebelarse para votar a favor de la reforma eléctrica y no a favor de intereses empresariales.

"De modo que el PRI tiene que definirse, en el caso del PAN no se puede esperar mucho, surgió para defender los intereses de particulares, de empresas nacionales y extranjeras (…). Ojalá y cambien de parecer, pero, sobre todo, que los legisladores actúen con independencia y actúen con la arrogancia de sentirse libres y rebelarse y pensar que la patria es primero”; mencionó.

Lo anterior, luego de que si bien en primera instancia la bancada del PRI reconoció estar de acuerdo con 6 puntos de la reforma eléctrica del Ejecutivo federal, posteriormente su líder, Rubén Moreira, aseguró que sólo se apoyará una reforma con todas las propuestas de Va por México.

Comentó que, si se incorporan las 12 propuestas del PAN, PRI y PRD al dictamen de la iniciativa del Ejecutivo, ello no significará que en automático lo votarán a favor, “tenemos que revisarlo, no vaya a querer poner otra cosa, por eso hemos dicho que el momento oportuno para resolver es pasando las elecciones, no la próxima semana”.