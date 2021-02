Abre plan 'nini' puerta a desvíos

Reforma

Monterrey.- La Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha destinado 50 mil millones de pesos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los insignias de su gestión, pero éste opera sin reglas claras ni candados, dejando abierta la puerta a desvíos.

En una investigación hecha por Grupo REFORMA al programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que otorga becas mensuales de 3 mil 600 pesos (este año se elevó a 4 mil 310 pesos) a los llamados "ninis" (ni estudian ni trabajan) se detectó que para inscribirse basta con una "declaratoria de buena fe", en al que se confía a la palabra de los interesados que no estudien ni trabajen.

En un ejercicio para corroborar el proceso, los periodistas no tuvieron impedimento para solicitar su ingreso al programa federal dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años en la plataforma: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Durante el proceso para inscribirse al programa, el sistema solicita mandar una fotografía con un código QR que el mismo plan arroja, pero se puede utilizar una foto ajena o falsa al no tener candados, mostrando la vulnerabilidad del programa.

Los periodistas frenaron el proceso en el paso en que la plataforma abre el catálogo de centros de trabajo para postularse como aprendices y evitaron ingresar al programa para no cometer una ilegalidad.

Dentro de las reglas de operación se establece que el IMSS auxilia a determinar si el solicitante está dado de alta como trabajador o estudiante.

Sin embargo, se comprobó que la plataforma no descartó a ocho estudiantes de la UANL para ser becarios.

Ayer se publicó que en el municipio de Linares y en el área metropolitana de Monterrey se detectaron dos redes encabezadas por Reyes Lucio Zurita, ex funcionario municipal y Yair Guerrero, un aspirante de Morena a Diputado federal, respectivamente, para inscribir por su cuenta a jóvenes en el programa y apoderarse de gran parte del dinero de sus becas.

Entre junio y octubre del 2020, Grupo REFORMA realizó 59 solicitudes de información en las que requirió padrones de empresas, resultados de las inspecciones y empresas sancionadas, pero la STyPS, a cargo de la Secretaria Luisa María Alcalde, no entregó información, alegando no contar con ella y no estar obligada a generarla.

Aunque el programa inició en el 2019, sus lineamientos fueron publicados hasta el 10 de febrero del 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

La revisión del funcionamiento del programa presuntamente es apoyada por inspectores, pero en Nuevo León apenas hay 14 trabajadores dedicados a revisar a 2 mil 233 empresas, donde hay 5 mil 649 aprendices.

En el 2019, el Coneval y Mexicanos Contra la Corrupción señalaron que el programa no contaba con un equipo para verificar las capacitaciones dadas a los jóvenes, además de la falta de información sobre los centros de trabajo.

Pese a esto, en los primeros tres años de la gestión del Gobierno de AMLO le habrán destinado a Jóvenes Construyendo el Futuro 70 mil millones de pesos, lo que equivale a comprar 3 mil 500 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik V contra Covid-19, cuyo costo ronda los 10 dólares por dosis. (Emmanuel Aveldaño, Ángel Charles, Victoria Félix, Perla Martínez, Adriana Dávila/ Reforma)

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers