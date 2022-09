Abre PRI puerta a militarización en Senado

CDMX.- Aunque aseguró estar en contra de la militarización, el senador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, confirmó que el PRI tiene una iniciativa para que militares sigan en tareas de seguridad pública, pero bajo evaluaciones de la sociedad civil y supervisión internacional.

En un mensaje en video, Ramírez Marín aseguró que su crítica es en contra de entregar un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas, y que, por ello, el PRI tiene una iniciativa en la que también se reformaría el artículo 5 transitorio, pero con algunos candados.

"No estoy a favor que entreguemos un cheque en blanco a nuestras Fuerzas Armadas, es necesario que tengan un marco legal, pero también es necesario que la sociedad sepa cómo utilizan, cómo va, qué tanto resultados ofrece la actividad que están haciendo, sustituyendo o participando como auxiliares de lo que deben hacer policías locales", dijo.

"Nosotros sí nos pusimos a trabajar, creamos las condiciones en las que, podría ser, con el consenso de todos, que modificáramos ese artículo y garantizáramos que el Congreso sea el centro de evaluaciones, que sociedad civil sea la que forme y determine los indicadores de esas evaluaciones, no tres hojitas, una evaluación, que se acepte la supervisión internacional y que el centro de la estrategia sea el fortalecimiento de las fuerzas locales en estados y municipios, ellos son los que deben hacer la tarea, eso podríamos propiciarlo en el Congreso con el trabajo que estamos haciendo".

El senador yucateco, quien ha sido señalado de entre los priistas que podría cambiar su voto e ir a favor de la militarización hasta 2028, añadió que no irá en contra de una política sólo para estar en contra de un partido.

"Lo que no acepto es ese no, por postura política, no por atrincherarme, no porque quiero ganarle una a la otra parte, no puedo responder a partidos, alianzas o lo que fuere, tengo que responderle a los que me pusieron, los yucatecos", concluyó.

Grupo REFORMA informó desde la semana pasada que la bancada del PRI en el Senado discutiría mañana una iniciativa en la cual se añadan puntos para fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación en materia de fortalecimiento de cuerpos civiles.

Una fuente legislativa indicó que la propuesta del tricolor plantea mantener la Comisión Bicameral que la Cámara de Diputados aprobó el 14 de septiembre pasado como parte de la reforma que extiende a 2028 la permanencia del Ejército en las calles.

Así como también, darle la facultad para crear un grupo de alto nivel conformado por especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, quienes serían los responsables de decir qué y cómo se evalúa el fortalecimiento de los cuerpos estatales y municipales.