Abren la puerta a expropiaciones para tramo 5 del Tren Maya

CDMX.- En caso de que dueños de predios por donde cruzará el tramo 5 del Tren Maya no acepten negociar la compra de sus tierras, el gobierno federal podría expropiarlas, aseguró el presidente Andrés Manuel Löpez Obrador.

Explicó que hubo quienes al conocer del proyecto del Tren Maya adquirieron terrenos en el trazo de la obra, y ahora quieren venderlo a precios superiores al de los avalúos en un intento de obtener ganancias vía la especulación.

"Antes no se hacía la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público. Para nosotros no. Por encima del interés particular o de grupo está el interés general, de la nación, el interés público. Entonces nos vamos a procedimientos legales", sentenció el titular del Ejecutivo en rueda de prensa.

El presidente dijo que de toda la ruta del Tren Maya, solo restan obtener el derecho de vía de unos 30 kilómetros, lo que representa el 2 por ciento de lo que se requiere para completar la obra.

Agradeció sobre todo a los ejidatarios que han aceptado vender las tierras por donde pasará el tren, y reiteró el rechazo de quienes condicionan la venta de sus tierras para obtener un beneficio económico.

"Y muchas gracias de todo corazón a las comunidades, a los ejidos. Y ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden, que no se hagan ilusiones, advirtió López Obrador.

Insistió en que los activistas, artistas y escritores que se oponen al trazado del tramo 5 del Tren Maya, que corre paralelo a la costa del Caribe y que pasa sobre el sistema de cenotes y de ríos subterráneos, fueron comprados o engañados y "usados" por empresarios o políticos que se oponen al proyecto