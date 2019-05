Abren nuevo proceso a Roberto Borge

Ciudad de México.- Un juez de Quintana Roo vinculó a un nuevo proceso a Roberto Borge Angulo por el caso de la subcontratación presuntamente ilegal de aviones y helicópteros, por una suma de 590 millones de pesos.

Daniel Esteban Farah Godoy, Juez de control en Chetumal, procesó al ex Gobernador de la entidad por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, derivado de la subcontratación de servicios aéreos a través de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP-Saesa), empresa de la que es accionista el Gobierno quintanarroense.

Asimismo le decretó un plazo de hasta dos años de prisión preventiva justificada y de dos meses para la investigación complementaria, término este último en que tanto la Fiscalía como su defensa podrán presentar sus respectivas pruebas.

Este es el segundo procedimiento penal que se inicia contra el ex Mandatario estatal, ya que a nivel federal también está vinculado a proceso por un lavado de más de 900 millones de pesos.

Ayer, al iniciar la audiencia de vinculación a proceso en Chetumal, en la cual Borge estuvo presente vía videoconferencia desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, la Fiscalía General de Quintana Roo (FGQR) retiró de la imputación el delito de desempeño irregular de la función pública.

Su abogado Guillermo Barradas explicó que, pese a que originalmente estaba incluido en la solicitud de extradición, este ilícito ya no lo contemplaron los fiscales en la audiencia de imputación porque estaba prescrito.

Los contratos de servicios aéreos reprochados tuvieron lugar en los años 2011 y 2013, y el delito del cual se desistió la Fiscalía tiene un plazo de prescripción de tres años, por lo que el término para perseguirlo concluyó en 2014 y 2016, respectivamente, explicó el defensor.

La audiencia en la que Borge fue procesado por segunda ocasión inició ayer a las 14:00 horas, tuvo un receso a las 23:45, para reanudarse a la 1:45 de este martes y concluyó a las 4:00.

Además de los dos procesos que ahora tiene en curso, contra el ex Mandatario todavía están pendientes de cumplimentar dos órdenes de aprehensión por delitos del fuero común.