Abuchean a 'Cuau'; defiende AMLO que es gran Gobernador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ante el abucheo general en la plaza principal de su propio Estado.

"Yo pienso que es un gran Gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije: no me importa, ¡es mi opinión y me consta!", sostuvo el Mandatario federal.

Antes, López Obrador no había intercedido por el morenista ante rechiflas. Ni cuando fue presentado en la inauguración de la restauración de los murales de Diego Rivera en el ex Palacio de Hernán Cortés, ni cuando el ex futbolista presumió los logros de su Gobierno.

Pero después, casi al final de su discurso, el tabasqueño quiso dar su opinión.

"A lo mejor no les va a gustar, pero, lo quieran o no lo quieran, ya saben que yo siempre digo lo que pienso y que mi pecho no es bodega, y no podemos pensar todos de la misma manera, ni en la familia, nada, somos plurales y eso es la democracia. No hay pensamiento único, cada quien piensa libremente", dijo el Presidente apuntando al americanista.

Sudando y con cara seria, Blanco le aplaudía al Mandatario.

Aún entre el abucheo, López Obrador reconoció que lo defendía más que nada porque no se había opuesto a sus proyectos, como otros gobernadores.

"Ustedes no saben lo que he padecido en otros estados con otros Gobiernos estatales que, en vez de trabajar juntos en bien del pueblo, ellos hacen todo para bloquear las acciones del Gobierno federal", señaló.

"Aquí no, en Morelos, aquí trabajamos juntos con Cuauhtémoc. Y es muy importante Cuauhtémoc, y es muy importante Andrés Manuel, pero, ¿saben quién es el más importante de todos? El pueblo", dijo, y sólo así levantó los aplausos.

Como pudo, Blanco resaltó la cercanía de su Gobierno con el Presidente y los avances en sus cinco años de administración.

"Logramos anular importantes objetivos generadores de violencia en el Estado, personajes que antes nadie se había atrevido a tocar", sostuvo.

Apenas terminó el evento, el americanista publicó en sus redes el video de cómo lo defendió el Presidente.

"Me siento muy orgulloso de hacer equipo a favor del Estado, con el mejor Presidente que ha tenido México. ¡Es un honor estar con Obrador!", expresó.