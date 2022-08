'Acabaría con plan de seguridad quitar prisión preventiva'

CDMX.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acota la prisión preventiva estaría terminando con la estrategia de seguridad del País.

Al participar en la inauguración de la Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, informó que acudirá a la sede del Máximo Tribunal para entregar a la Oficialía de Partes un documento que contiene la postura de la Secretaría de Gobernación, de la Consejería Jurídica y del Gobierno federal sobre el tema.

"Si este proyecto llegara a declararse por mayoría de los Ministros viable, pues se estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este País y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos", afirmó.

López Hernández dijo que desde la perspectiva del Gobierno federal las convenciones internacionales no deben estar por encima de la Constitución, porque es ésta la que debe regir a los mexicanos.

"(Mier) me invitó a comer, pero no sé si pueda venir, porque tengo que estar en la Suprema Corte. Ahora, como saben, se está debatiendo ya públicamente un proyecto que presenta la Ministra Norma Piña para acotar la prisión preventiva. Nosotros creemos que no pueden estar las convenciones internacionales por encima de nuestra Carta Magna", señaló.