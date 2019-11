Acabó corrupción y bandidaje oficial.-AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes en su Gobierno pidan "moches" para la entrega de recursos del Presupuesto o para adjudicar contratos irán a la cárcel, pues ya acabaron la corrupción y el bandidaje oficial.

Cuestionado en su conferencia de prensa sobre malas prácticas en el reparto de los recursos públicos, el Mandatario aseguró que en su Gobierno ya no hay tampoco influyentismo.

"Hay una situacion distinta, ya no hay infliyentismo, antes habían proveedores que tenían influencia que por eso ganaban las licitaciones, los contratos, incluso hasta se apadrinaban con medios de comunicacion que los impulsaban para que se les entregaran contratos, ahora ya no existe eso, no hay influyentismo, no se permite ninguna trampa (...) ya se acabó lo del moche", respondió.

"Ahora estamos resistiendo ya el remanente de esas malas prácticas porque están preisonando que quieren dinero en bolsas especiales en el Presupuesto, pero como decía el gran actor Hector Suárez, no hay, no hay, no hay, se acabó la corrupcion, aquí vuelvo a decir no se va a entrtegar dinero a organizaciones, como era antes, no van a haber partidas de moche que repartan diputados a Gobiernos estatales, a Gobiernos municipales, y no se acepta el influyentismo".

López Obrador insistió en que en su Gobierno no hay proveedores predilectos y las licitaciones se hacen con trasparencia.

"Si hay por ahí quienes están pidiendo moches o extorsionando pues van a ser castigados, vana ir a la cárcel y tambien no esta demás que ahora la corrupción es delito grave y no se tiene dercho a fianza, para que se sepa,y es el funcionario y es tambien el que soborna, ya se acabó la corrupción, ya puedo decir, aunque no les guste a los adversarios conservadores, ya puedo decirlo, se acabó", dijo mientras agitaba un pañuelo blanco.

"Por eso andan molestos muchos, pero se acabó la corrupción, el bandidaje oficial, ya no van a seguir robando, ya todos somos guardianes del Prespuesto que es dinero del pueblo".

Respecto a casos de corrupción que se detecten, el Presidente pidió que se presente la denuncia para que se proceda conforme a la ley.