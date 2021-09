Acapara Morena comisiones en San Lázaro

Ciudad de México.- La Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados alcanzó un acuerdo en el reparto de comisiones, donde el grupo de Morena logró quedarse con 20 de las más importantes del quehacer parlamentario y el PRI encabezará las de mayor peso para la Oposición.

Aunque el PAN llegará a presidir 12 comisiones, perdió la de Hacienda, que usualmente había tenido la Oposición, y pasará al PVEM, aliado de Morena.

El perdedor de las negociaciones fue Movimiento Ciudadano, que se quedó sin la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la cual estará en manos del tricolor.

Con ayuda del voto ponderado, el que suman Morena, PVEM y PT, el partido en el Gobierno no soltó las comisiones económicas, de seguridad, las sociales ni las que tienen que ver con el impulso a las políticas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Con ello, Morena asegura la operación política de la Cámara y de la agenda de la llamada Cuarta Transformación.

La fracción de Morena presidirá las comisiones de Presupuesto, Puntos Constitucionales, Marina, Pesca, Pueblos Indígenas y Afromexicanos; Salud, Seguridad Ciudadana, Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social, y Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.

También Cultura y Cinematografía, Derechos Humanos, Educación, Energía, Igualdad de Género, Asuntos Frontera Norte, Asuntos Frontera Sur y Cultura.

Se crea la de Diversidad, que estaba con la de Juventud; y una nueva de Reforma Político-Electoral. La subcomisión Jurisdiccional, que lleva los juicios políticos, se formaliza como comisión ordinaria.

En las negociaciones con el bloque de la mayoría, es el PRI el que sale ganando, pues deja las comisiones de la pasada Legislatura y se queda con varias de importancia que tenían MC, PT y Morena.

Además de la de Vigilancia de la ASF, el tricolor presidirá las comisiones de Derechos de la Niñez y la Adolescencia; la de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; Juventud; Ganadería; Gobernación y Población; y Turismo.

Por su parte, aunque el PAN tendrá más comisiones, perdió la más importante que tenía, la de Hacienda.

La fracción panista tendrá Asuntos Migratorios; Comunicaciones y Transportes; Defensa Nacional; Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; Economía, Comercio y Competitividad; Economía Social y Fomento del Cooperativismo; Federalismo y Desarrollo Municipal; y Protección Civil y Prevención de Desastres.

Los panistas conservan Justicia; Radio y Televisión; Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Obtienen Transparencia y Anticorrupción, que tenía el PT.

El PVEM también se fortaleció, al lograr cuatro comisiones, cuando en la pasada Legislatura tenía solo una.

La más importante es la de Hacienda, y tendrá también Ciencia, Tecnología e Innovación; Deporte; y Medio Ambiente.

El Partido del Trabajo tendrá la nueva comisión de Bienestar y las de Infraestructura, Relaciones Exteriores y Vivienda.

Por su parte, Movimiento Ciudadano solo tendrá Movilidad y Zonas Metropolitanas, mientras que PRD Atención a Grupos Vulnerables y Cambio Climático y Sostenibilidad.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, acusó que la distribución de las comisiones confirma la existencia de un pacto entre Morena y el PRI.

Luego de que la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación le fue retirada a la bancada naranja para entregársela al PRI, Álvarez Máynez acusó que Morena avaló ese movimiento para entregarle la fiscalización de los recursos públicos a un aliado a modo.

"Aquí, se utiliza la aplanadora porque tienen a un aliado incondicional en el PRI, a quien hoy le entregan la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, porque saben que con ellos pueden tener el pacto de impunidad que empezó en el 2018", advirtió.

El emecista calificó la repartición de las comisiones como absurda y gandalla, y aseguró que el incremento en el número de éstas, de 46 a 51, tiene como único objetivo que haya más espacios para la repartición.

En respuesta, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, aseguró que las afirmaciones del emecista se deben a que en su bancada creen que las sillas se perpetúan.

"Movimiento Ciudadano lo dice porque pensaban que las sillas se perpetuaban y eso no es así, es un acto democrático, debieron haber hecho un trabajo de cabildeo, un trabajo de comunicación, de diálogo político con el otro frente, para poder a tener los votos necesarios", dijo.

El morenista informó que la decisión de entregarle la presidencia de la Comisión de Vigilancia al PRI fue de la Oposición, toda vez que el bloque mayoritario les pidió que la asignación de ésta fuera un acuerdo entre ellos.

Mier dijo que su bancada priorizó la comisión de Puntos Constitucionales por sobre la de Gobernación porque están pendientes diversas reformas a la Constitución comprometidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que otras prioritarias fueron las de Seguridad Ciudadana y la de la Reforma Político-Electoral -de reciente creación- porque está en puerta una reforma a la Guardia Nacional y una en materia electoral.

El morenista aseguró que aumentar de 46 a 51 el número de comisiones no implicará incrementos en el presupuesto de la Cámara de Diputados.

"No va a haber ningún incremento al presupuesto de la Cámara ni a ninguno de los capítulos de gasto", aseveró.

Niega PRI acuerdo con Morena por comisiones

Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén Moreira, rechazó las acusaciones de su homólogo de MC, Jorge Álvarez Máynez, de que hubo un acuerdo con Morena para quedarse con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Indicó que la molestia de MC no fue perder dicha comisión, sino que quería otra.

"Me extraña que el diputado Máynez haga ese tipo de argumentos, los escucho con mucho respeto, pero creo con mucho respeto que es producto de su molestia personal.

"Él, me dicen acá, que argumentaba algún acuerdo, pues eso nosotros lo desconocemos y lo desconocimos, porque todo se trató en la mesa, por eso tardamos tanto tiempo, porque todo se votó. La molestia no es que no le tocara Vigilancia, la molestia es que él quería una Comisión más, esa es la molestia, que no le tocaba por su número, y eso fue la molestia, por eso es", mencionó el priista.

Recordó que PRI es tercera fuerza y MC la sexta, por lo que el tricolor ganó en la prelación para escoger la comisión de Vigilancia.