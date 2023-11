'¿Acaso debemos traer playera de Morena para ser recibidos?'

CDMX.- Integrantes de la Caravana #TodosSomosAcapulco entregarán esta mañana un pliego petitorio a la Presidencia de la República en Palacio Nacional.

"Esperamos ser escuchados y vamos a esperar. Podemos simpatizar con quien queramos, pero el asunto de fondo es la tragedia y el rescate de Acapulco", indicaron.

"¿Acaso debemos de traer una playera de Morena para ser recibidos?".

Su demanda principal es un fondo de reconstrucción de 300 mil millones de pesos y ampliar las medidas de exención de impuestos.

Tras varias dificultades para llegar al Zócalo capitalino, la caravana durmió afuera de Palacio Nacional en una treintena de casas de campaña.

Ramiro Solorio, integrante de la Caravana, subrayó la necesidad de etiquetar un fondo especial desde el Presupuesto de Egresos porque 61 mil millones, dijo, no bastan.

"Queremos ser escuchados, queremos que se sensibilice el Presidente, y que entienda y dimensione la tragedia que tenemos en Acapulco", expuso.

"Que no reduzca, que no minimice el tema, se requiere un apoyo adicional, no basta con los 61 millones de pesos que anunció y él lo sabe".

Entrevistado en la plancha del Zócalo, Solorio lamentó que sólo han encontrado cerrazón a sus peticiones

"Venimos de ser golpeados por una terrible tragedia y jamás pensamos que íbamos a tener esta recepción aquí en la Ciudad de México, la manera que nos han tratado nos da más coraje", añadió.

"Vamos de manera pacífica a entregar un pliego petitorio que traemos, el fondo y las exenciones fiscales porque el Presidente las quiere limitar al mes de enero, eso es no dimensionar la problemática, mínimo se necesita un año".

Luego de que AMLO criticó ayer la Caravana, Solorio sostuvo que el que politiza, polariza y descalifica es el Mandatario.