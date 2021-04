Acata Félix determinación de Trife: sustituiremos candidato

Reforma

Ciudad de México.- Félix Salgado Macedonio acató la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de quitarle la candidatura a la Gubernatura de Guerrero y dijo que ahora no queda más que sustituir al candidato de Morena en ese Estado.

"La decisión del Tribunal es inapelable, es el órgano máximo y no hay derecho a amparo y eso es lo que se tiene que legislar en materia electoral y que nos deja la ley en la indefensión, ya no hay otro órgano, es el máximo, es el supremo y ya dijeron, ya determinaron, ya no hay derecho a amparo, ahora hay que cumplir lo que está diciendo, tenemos 48 para sustituir al candidato, no hay más, hay que hacerlo", dijo Salgado en un mitin en Chilpancingo.

Salgado mencionó que interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a su derecho de ser candidato.

"Vamos a ir a la Corte Interamericana a interponer nuestra denuncia por violación a mi derecho humano, político y electoral", afirmó.

No obstante, el morenista prometió que será Gobernador de Guerrero, ya que la gente está con él.

"Yo les pregunto: ¿hay toro o no hay toro? Hay toro porque los contras dicen 'ya no hay toro, ya se acabó el toro'. No, hay mucho toro y se los vamos a seguir demostrando.

"Y les digo y les advierto a los contras: voy a ser Gobernador de Guerrero y hay toro. La gente está con nosotros", finalizó.