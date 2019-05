Acatamos al INAI: Ramírez Cuevas

Ciudad de México— El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, precisó que su oficina acató una instrucción del INAI para responder a solicitudes de información ciudadanas.

"Hay varias solicitudes de información; una ya se respondió porque se recurrió al Instituto de Transparencia y ordenó que se liberara la información", dijo.

Ramírez Cuevas indicó que son más de 50 las solicitudes de información sobre el tema de contratos de publicidad gubernamental y recursos públicos entregados a periodistas y empresas de comunicación en el sexenio pasado.

La presidencia, indicó el vocero a Grupo Reforma, deberá responder a esas solicitudes.





"Esta información la recopila la Presidencia pues es a ésta entidad a la que dirigen la solicitud. Pero en ésta área no hay información de contratos, sino en cada Secretaría o dependencia federal que los ejerció", explicó.

La Presidencia reunió la información porque así lo solicitó el INAI, subrayó

"Hay una solicitud que incluye toda la información sobre la totalidad de contratos de publicidad. Esa también se entregará", precisó.

Respecto a los cuestionamientos de señalar en la lista difundida a periodistas en específico, dijo que en dicha relación se ligó a periodistas con las empresas que representan.

Algunos pertenecen a los consejos de administración, forman parte de la empresa.

"Por eso se definió así y se le relacionó con los contratos. Igualmente con sitios web o portales digitales que tienen relación con periodistas en particular".

La Presidencia de la República divulgó el pasado jueves 23 de mayo una relación de 35 periodistas y empresas de comunicación, los contratos de publicidad y los montos obtenidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La difusión fue en respuesta a una solicitud de información vía Transparencia formulada el 19 de marzo pasado.

"La información que se dio por orden del INAI proviene de otras dependencias porque Presidencia no tenía en sus archivos esa información", subrayó.