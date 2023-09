Acataré la decisión de mi querida UNAM: Xóchitl

Especial / Agencia Reforma / Xóchitl Gálvez dijo que acatará resolución de UNAM sobre plagio

Ciudad de México.- Tras señalamientos por plagio, Xóchitl Gálvez manifestó que si la UNAM determina que debe anularse su título lo acatará y presentaría un nuevo informe de experiencia laboral.

Dijo que está lista para recibir nuevos ataques en los próximos 256 días, que es lo que falta para la elección presidencial.

"Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por escrito.

"Si la falta de referencias en 2 o 3 por ciento del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme", manifestó la representante del Frente Amplio por México.

En un video en redes sociales, manifestó que no se asusta por los ataques en su contra.

"No me asusto ni me rajo", advirtió.

Denunció que le han querido demoler su casa, ya dijeron que no es indígena ni empresaria, que no vendió gelatinas, ahora que no es ingeniera.

"Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos.

"Síganle, estoy lista para 256 ataques más", retó a quienes la han atacado desde que manifestó aspiraciones para ser candidata presidencial en 2024.

La senadora está este jueves en Durango para participar en reuniones con mujeres y simpatizantes.

Gálvez reconoció ayer que en el informe profesional con el que se tituló como Ingeniera en Computación por la UNAM debió de haber colocado las referencias bibliográficas de las que obtuvo algunas referencias.

Ante esto, la UNAM anunció que enviará este caso tanto al Comité de Ética para analizar "la presunta falta de integridad y honestidad académica".