Acceden vacunar médicos privados, pero tienen pocas dosis

Ciudad de México.- Luego de nueve horas de espera, a personal de salud privado les fue informado que se acabaron las vacunas contra el Covid-19 en la Universidad Naval, en Coyoacán.

De los mil 200 médicos y enfermeras que se formaron para hacer un intento de recibir la vacuna, sólo unos 230 lograron ser inmunizados, de acuerdo con reportes preliminares de personal naval.

En contraparte, unos mil médicos y enfermeras del sector salud público recibieron la primera dosis de Pfizer.

Las tandas del personal público eran de 50 en 50.

El personal privado no estaba considerado, no obstante, tras cerrar por cinco horas el Eje 3 Oriente, los trabajadores de la Marina comenzaron a dar acceso a este sector en tandas de 12 en 12 y luego al final de 20 en 20.

Sin embargo, a las 18:37 horas un servidor de la Nación, que con su cuadrilla organizó el acceso de los médicos, informó que las vacunas se habían terminado.

Uno de este grupo reveló que fueron alrededor de mil 500 dosis las que habían sobrado de la delegación Coyoacán, primeramente destinadas a adultos mayores.

"No eran muchas, se aventó el rumor de que se iba a vacunar de manera masiva, pero no, sólo era para personal del IMSS y del ISSSTE, no sabemos de dónde salió tanta gente", dijo.

Los particulares fueron convocados a las 10:00 horas del lunes para recibir la dosis. Pero esta instrucción no fue oficializada por la Marina.

"Qué podemos esperar con este tipo de organización, además es claro que están discriminando a particulares que también estamos expuestos", criticó Héctor Paris, médico privado.

Médicos de primera línea ya fueron vacunados.- Sedesa

Aunque no detalló cifras, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) aseguró que el total de personal médico de instituciones privadas que atiende la primera línea contra Covid ya fueron inmunizados.

"Todos los médicos privados que laboran en la primera línea para el combate de la Covid-19 ya fueron vacunados", afirmó la dependencia local en un comunicado.

La Sedesa señaló que la convocatoria de hoy para la Escuela Naval fue parte de un anuncio falso.

"La aclaración es pertinente porque esta mañana se registró una gran afluencia de médicos particulares en la Escuela Médico Naval en Coyoacán a raíz de un rumor que circuló en WhatsApp en el que se les invitaba a que acudieran a dicho centro de vacunación porque serían inoculados", indicó la dependencia.

Y pidió informarse en sitios oficiales sobre el plan de inmunización.

"Las noticias falsas encuentran gran eco en un entorno de temor a la enfermedad y a las altas expectativas que suscita la vacuna como medio automático para conjurar el mal", abundó la Sedesa.