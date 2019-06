Acepta AMLO revocación después de elección

Ciudad de México.- La consulta para la revocación de mandato se podría realizar después de las elecciones intermedias, aseguró el mandatario López Obrador.

Luego que la oposición criticara que se realice el mismo día de comicios, el presidente planteó adelantarla al 21 de marzo de 2021, propuesta que fue rechazada por legisladores.

"Entonces si no aceptan en marzo y no aceptan en junio, que serían las elecciones intermedias, pues se podría ver otra fecha, nadamás que se vea el compromiso de que no haya un gasto adicional", sostuvo.

En conferencia mañanera, el mandatario insistió en que la revocación también aplique para gobernadores y funcionarios.

"Que se vean otras opciones, pero que si haya revocación de mandato, se puede ver, que haya revocación de mandato y que también aplique si se puede para gobernadores y otros funcionarios y lo mismo para suprimir el fuero, que se termine con el fuero", apuntó.

Ayer, diputados de oposición demandaron que la consulta se lleve a cabo en diciembre de 2021 y no el 21 de marzo como lo propuso el Ejecutivo.