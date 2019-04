Acepta AMLO ser juzgado por daño moral

Cd. de México (12 abril 2019).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no tiene inconveniente en que el Congreso legisle para que el Ejecutivo federal pueda ser juzgado por daño moral y delitos cometidos contra la administración de la justicia, como propone la diputada del PRI Dulce María Sauri.



En la conferencia de prensa del presidente se le pidió su opinión sobre la propuesta de la diputada, registrada el jueves en la Cámara baja.



"Yo no tengo ningún inconveniente en que se hiciera esa modificación y que se ampliara el número de delitos para que se juzgue al presidente.



"Ella fue presidenta del PRI y tiene una postura política, ayer o antier me comparó con Donald Trump. Entonces, yo no sé si vaya a ser un delito el que yo pueda decir aquí que, a lo mejor, su comportamiento tiene que ver porque ella pertenece a la casta divina, sin ofender a nadie, con todo respeto", respondió el presidente en la Ciudad de México.



Más tarde, Sauri celebró que el presidente López Obrador haya apoyado su iniciativa, pero también le aclaró personalmente que no es de la casta divina de Yucatán.



La exgobernadora acudió a ver al presidente al encuentro que sostuvo por la tarde en Mérida, con empresarios de México y Estados Unidos.



Ahí, la diputada le entregó al presidente un libro de su autoría donde, precisamente, aborda la historia de la casta divina.



"Juzgué pertinente entregar un ejemplar de mi libro 'La Casta Divina, por dentro y por fuera' al Presidente @lopezobrador_ y aclararle que yo no pertenezco a la Casta Divina", informó Sauri en Twitter sobre el libro que escribió con su esposo, José Luis Sierra.



"Y aproveché también para agradecerle su apoyo a la iniciativa que presenté para que sea considerada la posibilidad de que el Presidente sea demandado por daño moral", dijo la diputada, socióloga e historiadora de formación.



En entrevista, comentó que el presidente le recibió el libro y comentó que un presidente de México nunca ha sido procesado.



Sauri dijo que le reiteró a López Obrador su beneplácito de que apoye su iniciativa.



"En términos legislativos, es sumamente importante el apoyo presidencial a mi iniciativa de reformar el 108 de la Constitución e incorporar la posibilidad de que sea demandado el presidente por daño moral", indicó Sauri.



Mencionó que, más allá de lo que el presidente haya dicho sobre ella, lo importante es la posibilidad de que las personas que son descalificadas o criticadas por el primer mandatario en sus conferencias de prensa, tengan la posibilidad de defenderse si así lo consideran pertinente.



"No soy de la casta divina, pero sin importar eso y que ahora ya sé qué se siente que te mencionen en la mañanera, le voy a llevar a los compañeros de Morena la grabación de lo dicho por el Presidente, para que se pueda juzgar al presidente por daño moral", mencionó.



Advirtió que se está generando una situación de abuso de poder por parte del presidente y hay personas que no tienen cómo defenderse ante ello.



"Me parece que las conferencias mañaneras tienden a convertirse en eso, en tribunal de la Santa Inquisición.



"A mí lo que me parece y así lo inscribí en la iniciativa, es que hay un abuso de poder del presidente, un abuso de poder que tiene que ser corregido mediante la ley cuando este se presenta", explicó.



Detalló que en la minuta del Senado que se discute en la Cámara de Diputados, en la cual se prevé que pueda ser juzgado por delitos penales durante el tiempo de su gestión, busca que se incluyan las propuesta de su iniciativa.



"Es evidente que el Ejecutivo Federal aprovechando su cargo y sus atribuciones, ejerce un abuso de autoridad, frente aquellos que están ubicados en una posición de desventaja, acusando sin pruebas, y descalificando a ex servidores públicos, escritores e intelectuales, a ex presidentes, articulistas, reporteros y periodistas y a todo aquel que consideran opositores.



"El presidente de la República, ha realizado estos actos supuestamente al amparo de la libertad de expresión y de su derecho de réplica, pero estos derechos no pueden ser utilizados con fines políticos, ni meramente personales, desde el ejercicio de la autoridad. Es en protección del ejercicio de las autoridades, como se ejercen los derechos en comento", argumenta Sauri en su iniciativa.