Acepta cambio de itinerario 90% de pasajeros afectados: Interjet

Agencias

Ciudad de México.- Desde las primeras horas de este lunes, usuarios de la aerolínea Interjet, acuden a los mostradores de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para solicitar informes y ayuda por la suspensión de vuelos de el 1 y 2 de noviembre.

Situación que se anunció a través de las cuentas de redes sociales de la empresa de aviación.

En los mostradores pocos empleados atienden a los consumidores afectados que llevan varios minutos esperando. Les informan que tienen que llamar a los números de atención a clientes, sin embargo en ninguno de ellos contestan.

"Tenemos que solicitar el reembolso, pero Interjet no nos da una solución porque no hay sistema y porque tenemos que solicitarlo vía telefónica y por vía telefónica no nos contestan”, detalló Lourdes Villegas quién tenía un vuelo programado este lunes a Cozumel.

En el área de los mostradores de la empresa no hay personal de la Procuraduría Federal del Consumidor, que oriente y tome las quejas de los pasajeros afectados ni personal de la Policía Federal para evitar algún incidente.

Pese a que la aerolínea informó que reanudará operaciones el martes 3 de noviembre y los vuelos afectados serán reprogramados, la incertidumbre prevalece pues no hay atención telefónica y el personal de los mostradores no da solución.