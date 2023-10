Acepta Xóchitl Gálvez escolta militar que la proteja

Especial / Agencia Reforma / Xóchitl Gálvez está de gira en California

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, aceptó que una escolta militar armada la proteja en plazas de alto riesgo.

Después de que el presidente López Obrador sugiriera el resguardo, la senadora se entrevistó este mediodía con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, con quien convino su resguardo con una célula encabezada por un teniente coronel.

El resguardo militar a Xóchitl se daría en Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Baja California, Chiapas, Michoacán, Sonora y Jalisco, según detalló la abanderada del Frente.

La propuesta que el general puso sobre la mesa, explicó, "es un trabajo de inteligencia para saber cuáles son las circunstancias que hay en la zona, una pequeña célula de apoyo con un teniente coronel y un equipo que esté alrededor, simplemente para garantizar que todo esté tranquilo. Es algo básico."

"Sí acepto un apoyo de seguridad, sobre todo en las zonas donde tenemos riesgos. O sea, sí me interesa que cuando llegue a Culiacán no estar con esa angustia de qué está pasando allá", argumentó Gálvez en entrevista.

--Los militares que la van a acompañar, ¿estarán armados?, se le preguntó.

--Supongo que la escolta que me pondrían en algunos estados, sí, la verdad. Lo que me están ofreciendo es una escolta.

"A mí me costaba trabajo aceptar que fuera para mí y qué onda para el resto de mexicanos, y lo que me explicó el general es que en mi caso no soy ya cualquier ciudadano. Que acepte que mi condición cambió al ser una posible candidata a la Presidencia de la República. Es bajo esa condición, y bajo esa condición, soy una mujer responsable", puntualizó.

Por lo pronto, el equipo que desde hace unas semanas acompaña a Gálvez se coordinará con los militares para preparar el dispositivo de seguridad.